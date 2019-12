El Gobierno provincial anunció el envío del proyecto de Ley de Emergencia a la Legislatura bonaerense

Este mediodía, en la ciudad de La Plata, la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López anunciaron el envío del proyecto de Ley de Emergencia social, económica, productiva y energética a la Legislatura.

Participó también de la presentación el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín. En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que “la emergencia tiene una materialidad muy concreta” y especificó que en el Gran Buenos Aires la desocupación roza el 13% y que «tenemos en la Provincia 845 mil desocupados».

Bianco también señaló que se detectaron cuáles son “las necesidades en materia de infraestructura escolar para poder empezar en tiempo y forma las clases en marzo”. Con respecto a la situación económica sostuvo: “la Provincia tiene más deuda nominada en dólares y con vencimientos próximos”, y agregó que “en materia productiva hemos asistido a un industricidio, hoy tenemos menos empresas que en el año 2015”. Además, indicó: “la Provincia ha perdido autonomía fiscal”.

A continuación se refirió a la situación energética y afirmó: “Las tarifas no son justas ni razonables, no se han hecho las inversiones necesarias y no ha mejorado la calidad del servicio”.

El jefe de Gabinete @Carli_Bianco y el ministro de Hacienda y Finanzas @pabloj_lopez, junto a la vicegobernadora @magariovero anunciaron el Proyecto de Ley de Declaración de la Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/fOElCX076q — BA Provincia (@BAProvincia) December 17, 2019

Por ello, el Jefe de Gabinete detalló que “se declara el estado de emergencia social, económica, productiva y energética”, además de ratificarse las vigentes. Bianco aclaró que “las emergencias van a constituirse con un plazo de dos años con la posibilidad de ser prorrogadas por dos años más”. Agregó que “en el caso de la emergencia social se solicita que el Poder Ejecutivo pueda implementar todos los programas nacionales en materia de emergencia alimentaria” y que en materia energética “se faculte al Poder Ejecutivo a disponer la suspensión de los aumentos tarifarios en transporte y servicios de energía eléctrica” y a analizar “el marco regulatorio del servicio”.

Para analizar todas estas medidas se creará una comisión bicameral integrada por miembros del Poder Legislativo, con una convocatoria abierta a la Defensoría Del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil. Por último el ministro de Hacienda y Finanzas sostuvo que “la situación en la que nos encontramos es muy compleja en lo administrativo”. A continuación indicó que “el endeudamiento ha crecido mucho y ha cambiado en su composición: la deuda en moneda extranjera pesa mucho más que antes”. Por eso sostuvo que este proyecto propone “tomar las acciones para recuperar la sostenibilidad de la deuda de la Provincia”.

Por su parte, la Vicegobernadora expresó que la emergencia social “abarca las cuestiones del hambre, educativas y de salud” y explicó: “Pedimos fundamentalmente que lleguen rápidamente los recursos a los sectores que más lo necesitan”. Por último, Otermín señaló: «es fundamental que alcancemos el máximo consenso posible en la Legislatura para que todas las fuerzas políticas acompañen esta iniciativa».