Cuando empieza el debate por la ley previsional, Fernández recibió a un contingente de jubilados de Hurlingham

En medio del debate en comisiones de la Cámara Baja del paquete fiscal que incluye el congelamiento de la ley de ajuste de haberes jubilatorios, el Presidente, Alberto Fernández, recibió esta tarde al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y a un grupo de jubilados de ése municipio, con quienes compartió una merienda en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y dialogaron de la Argentina que se puso en marcha.

“Vamos a priorizar a los que están en el pozo de la pobreza y fueron abandonados por el Estado”, dijo Fernández durante el encuentro que compartió con el ex titular del HCD de Hurlingham y actual vicedirector del PAMI Martín Rodríguez; y la concejal del FdT Viviana Lodos.

“Si uno ve que hay argentinos a los que le cuesta más, lo que uno tiene que hacer es tenderle la mano para que estén en un lugar mejor. Uno nunca debe olvidar al que padece, el secreto no es salvarnos cada uno de nosotros, es que nos salvemos como sociedad. Nuestra prioridad son los que están peor”, agregó el Presidente. Y completó: “Ustedes tienen mucho para dar y no saben cuánta fuerza me dan estando aquí”.

Hoy nos reunimos con nuestro Presidente @alferdez y el intendente de Hurlingham @JuanZabaletaOK en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. El centro de la charla fueron los jubilados y jubiladas. pic.twitter.com/15S9xKNIbh — Martín Rodríguez (@mrodriguezhur) December 18, 2019

Por su parte, Zabaleta expresó: “Yo les dije que íbamos a recuperar un presidente que tenga como prioridades a las familias, a los que no tienen para comer y a los jubilados. En cinco días se tomaron medidas para que los jubilados puedan pasar bien la navidad y un buen verano”.

“Queríamos agradecer y comprometernos a trabajar para que la Argentina se ponga de pie. Lo que Alberto dijo en campaña se está cumpliendo, los jubilados vuelven a estar en la agenda del gobierno y lo queremos agradecer”, finalizó el intendente.

|| BONO DE FIN DE AÑO PARA JUBILADOS || El Presidente @alferdez anunció esta tarde que los jubilados y jubiladas recibirán un bono extraordinario de $5000 en diciembre y $5000 en enero. pic.twitter.com/eOkKW8DiLs — Mirta Tundis (@mirtatundis) December 17, 2019

Previo a la reunión, los adultos mayores, que pertenecen a distintos Centros de Jubilados y Pensionados de Hurlingham, realizaron un recorrido por el Salón Blanco y por otros espacios históricos de Casa de Gobierno.

“Se nota que en pocos días las cosas están cambiando. Le deseamos a usted lo mejor, mucha fuerza y que los éxitos se sientan pronto”, dijo uno de los jubilados al conocer al Presidente.

Del encuentro también participaron el subdirector del PAMI y ex presidente del Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez; y la concejala Viviana Lodos.