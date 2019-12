HCD: El Frente de Todos impuso su nueva mayoría para que regrese el busto de Néstor Kirchner a la Plaza de Morón

El busto de Néstor Kichner volverá a la Plaza San Martín de Morón. La nueva mayoría peronista se encargó del trámite en el Concejo Deliberante, al derogar la ordenanza que en agosto de 2018 había a su vez derogado el homenaje al ex Presidente. Fue el tema más polémico tratado hoy en una sesión extraordinaria que fue convocada para cumplir con más de 60 expedientes que estaban en el orden del día del jueves 28, cuando por este mismo proyecto se produjo un escándalo que terminó hacer fracasar la última reunión ordinaria del año.

El debate de fondo, el legal y el político sobrevolaron el expediente sobre la figura del «Pinguino», ícono de la Patria Grande para el kirchnerismo, símbolo de la corrupción para Juntos por el Cambio. Su prematura muerte transformó su liderazgo en mito, a su esposa en «jefa» del movimiento peronista y a su vez es utilizado como defensa ante las causas judiciales que investigaron su fortuna porque no se puede mansillar la «memoria de un muerto» que no se puede defender. La grieta volvió a estar presente en el recinto, aunque algunos se escaparon.

La votación por el retorno de busto (que fue levantado en 2018, al día siguiente de su derogación) terminó con 13 votos a favor y ocho en contra. Curiosidades: la diferencia la consiguieron con dos aliados que abandonaron a Cambiemos (Sosa y Soto) y que habían votado en contra del homenaje a Néstor hace un año y medio. La referente de Margarita Stolbizer (denunciante «serial» de los Kirchner) Sandra Yametti, que había dejado trascender que votaría en contra, se ausentó a la hora de emitir su veredicto. Y otros dos escaños de Juntos por el Cambio (Herrera y Windecker) justo tuvieron que ir a cambiar el ticket del estacionamiento cuando se resolvía este asunto de lo más urgente.

De acuerdo se comentó hace algunas semanas, el FdT había metido «sobre tablas» el expediente el 28 de noviembre para así contar con el busto el día de la asunción del intendente Lucas Ghi. El entonces intendente Ramiro Tagliaferro se enteró que la reelecta concejal Alejandra Liquitay pensaba levantar la mano para habilitar el tratamiento y mandó al titular de la banca a desplazarla, que era allí era suplente. El cambio fue por lo menos desprolijo. Liquitay resistió en el recinto y desde el peronismo hasta el GEN se escandalizaron y se fueron. La mencionada concejal, que sigue en JxC pero no dentro de la bancada tagliaferrista, aclaró aquél punto y votó en contra del busto.

El mismo fue emplazado en el 2013 en el espacio donde se encuentran los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. La iniciativa fue tratada el 1º de noviembre de 2012 en Audiencia Pública y aprobado el 22 del mismo mes.

La concejala por el bloque Frente de Todos, Julieta Laviuzza expresó: “Además de no haber cumplido el dicho proceso (en relación a los pasos a seguir para realizar una modificación en un espacio público), para llevar adelante dicha sesión, que eso, en sí sólo es una aberración, sino que se esgrimieron motivos basados en los dichos de un alguien, o peor, poniéndose en práctica el conocido `has la mentira grande, hazla simple, hazla continuada y finalmente la creerán.´”

Y agregó “Ésta casa está para deliberar, no se deben extralimitar en sus funciones, no está para acusar y condenar, como se ha hecho con el ex presidente Nestor Kichner.”

El macrista Emiliano Catena intentó hacer ver que «están derogando una ordenanza que según ustedes era nula. Es lo que presentaron a la Justicia y el tema de fondo no se resolvió todavía». El radical Moretto planteó que mejor era aprobar otro homenaje. Pero ya era cosa juzgada.

Otro asunto que viene de lejos y que otra vez sobrevoló la rosca política, aunque con mucha menos efervescencia, es Farmacity, la cadena de farmacias que intenta, sin éxito, entrar en la Provincia de Buenos Aires. El FdT volvió a denunciar que la empresa estuvo dirigida por el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, quien renunció a las acciones de la compañía poco antes de tener que abandonar el Gobierno de Macri.

El disparador fue que, antes de terminar su mandato en diciembre, el ex diputado de la CC Guillermo Castello (quien renunció a JxC para ser precandidato a gobernador de José Luis Espert) presentó un proyecto para «desregular la instalación de nuevas farmacias», lo que fue repudiado por el Colegio Farmacéutico bonaerense, como por el de Morón. En ese mismo sentido, se aprobó por mayoría (14 a 9) un decreto declarativo que expresa la «preocupación» por ese expediente y por «intento de avallasamiento por medio judicial» de la actual regulación.

El tema está en la Corte Suprema, que todavía no definió si la ley 10606 es anticonstitucional (ya que limita a las sociedades anónimas), tal cual fue el planteo que hizo Farmacity (hasta ahora sin suerte). «No tenemos que meternos en temas judiciales», advirtió Catena, quien intentó hacer ver que las batallas no habrá un «avallasamiento» si es que acaso el máximo tribunal llegara a darle la razón a aquella empresa.

También dijo que no había ninguna «urgencia». La referente del GEN, Yametti, insistió en que «para nosotros sí es urgente establecer que el medicamento es un bien. Es lo que reclaman los farmacéuticos de Morón». El colegio zonal no sólo hizo campaña por los candidatos del FdT del viejo partido de Morón. Sino que además avala la existencia de la franquicia de «Central Oeste», una cadena de sociedades con posibles terminales en la política que logró sortear durante décadas la ley (por superficie, por cercanía de negocios y por vínculos societarios).

Sería acaso el principal perjudicado en caso de que desembarque Farmactity, que ya tiene locales de polirubro «Simplicity) en la Zona Oeste.