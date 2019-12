Universidad de Morón: El Obispo Vázquez asistió a la primera graduación de la diplomatura del «Laudato Si»

Con la presencia del Obispo de la Diócesis de Morón, Jorge Vázquez; del intendente, Lucas Ghi; y del rector de la Universidad de Morón, Héctor Norberto Porto Lemma, tuvo lugar en la UM la entrega de diplomas a los primeros graduados de la Diplomatura Laudato Si, una cátedra nacida tras la Carta Encíclica del Papa Francisco que lleva ese nombre y está dedicada al cuidado de la Casa Común.

El Obispo agradeció a la Universidad, y recordó que se trata de una Diplomatura fundada en la primera carta dirigida por el Papa a todos los hombres, no tan solo a los hombres de buena voluntad. “Aquí la convocatoria es universal; como la casa de todos, la tenemos que cuidar, respetar, y saber que no es nuestra en cuanto no nos podemos apoderar de ella. La tenemos que tener de tal manera que sirva a las próximas generaciones”.

Hoy finalizamos la Diplomatura “Laudato Si”en la @um_oficial junto al Obispo de la @diocesisdemoron y al Rector con la entrega de los Certificados a los flamantes Diplomados y presentando el reconocimiento obtenido en @poliedroxlapaz pic.twitter.com/q8MYhb6I3D — Pablo Navarro (@PabloGNavarro) December 18, 2019

Se trata, argumentó, de “desarrollar todo lo que tiene que ver con esta capacidad de encontrarnos y de confluir, de comprometernos juntos, y de crear también desde una ética de la solidaridad, entre los que estamos ahora y los que vendrán”. “Creo que es hermoso lo que se ha hecho, y continuamos caminando juntos”, concluyó, refiriéndose al lema del Sínodo que transita la diócesis.

En sus palabras, el Rector anunció que a partir del próximo año la Diplomatura se repicará en otras universidades. Y agradeció los “múltiples pensamientos” congregados en la Diplomatura, multiplicidad que hace a la “esencia de la Universidad”. “La Universidad es eso, una congruencia total en un fin común, pero de distintas opiniones. Esto es generar el consenso, tender la mano, hacer puente, esto es la Casa Común”.