Protectora de animales busca «prohibir» la venta de pirotecnia en Morón y realizará escrache en local de Júpiter

Protectores de animales de Zona Oeste salieron a pedir que se prohíba la venta de pirotecnia (regulada) en Morón y organizan para este 24 y 31 de diciembre un escrache a un local de fuegos de artificio de la Av. Vergara. Hace unas semanas se presentó un proyecto para regular esa actividad comercial. El distrito está atrasado en este marco, aunque una ordenanza de 1964 restringió el uso de las «cañitas voladoras».

El avance de cambios culturales redujo la utilización de estos elementos de festejo, ruidosos y nocivo tanto para animales como para personas con autismo. Morón no fue declarado «libre de pirotecnia» y las normas que se trabajan generan disidencias. «Una organización presentó en el Concejo Deliberante un proyecto (en la Banca Abierta) que busca Regular el uso. Nos manifestamos con total repudio a que este proyecto salga adelante y creemos que esconde un interés que busca proteger intereses de empresas privadas como Júpiter, que tiene varios locales dentro del partido», consideraron desde Rescatistas Unidos, otra ONG que viene trabajando en el cuidado de los animales.

«Queremos no sólo que se prohíba el uso y comercialización de la Pirotecnia sino que se controle las habilitaciones de estos comercios que tanto daño le hacen a los animales, a niños con autismo y asperger y a ancianos. Tan es importante destacar el enorme daño que ocasiona al planeta y la enorme contaminación que esto genera», apuntan.

Para ello es que desde Rescatistas convocaron a jornadas de «activismo en el local de Júpiter sito en la Avenida Juan Manuel de Rosas 357 (Vergara, a pocas cuadras del Shopping Plaza Oeste)». Será al mediodía del 24 y del 31, en la víspera de Navidad y de Año Nuevo.

Morón no tuvo heridos por pirotecnia durante las fiestas. Las campañas de prevención y concientización dieron resultado y ningún vecino resultó herido por el uso de fuegos artificiales. ¡Fiestas seguras! pic.twitter.com/ut5Z6QXlFP

«Convocamos a todas las organizaciones proteccionistas y entidades que se dedican al tratamiento de niños con Autismo, Geriátricos y a todos aquellos ciudadanos que quieran luchar por un mundo mejor», apuntaron.

De todas maneras, en el distrito tomaron algunas medidas preventivas. En años anteriores hubo incautaciones por el comercio ilegal y el año pasado no hubo que lamentar víctimas. Ahora también se llamó desde la Municipalidad a «tomar conciencia» del uso de la pirotecnia.

No entiendo por qué el Municipio de Morón,como otros,

NO DISPONE LA PROHIBICIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA. Yi no quiero desfiles de heridos,ni estadísticas y menos

ANIMALES ATERRORIZADOS. BASTA!!!!!!!! pic.twitter.com/PYTUe630qS

— Docente y Decente (@flaviapadulo) December 23, 2017