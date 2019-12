Fuerte choque entre dos vehículos sobre Segunda Rivadavia, en Ramos Mejía: No hubo heridos de gravedad

Espectacular choque en ocurrió esta mañana en Segunda Rivadavia y el cruce con colombres en Ramos Mejía, entre un Volkswagen Bora y una camioneta. No hubo heridos.

Las primeras imágenes mostraron la trompa destruída de ambos vehículos, que quedaron mirando hacia el oeste, es decir en sentido contrario a la mano en esa avenida.

Por eso se pensaba que uno de los dos venía en contramano. Sin embargo, luego del episodio y sin mostrar lesiones, el conductor de la camioneta adujo en diálogo con Crónica que fue embestido por el Bora cuando salía del cruce de la barrera del Sarmiento.

El impacto hizo que diera «vuelta en trompo: No me golpeé nada, el único impacto fue el del airbag». La Policía cortó ese cruce. No hubo que lamentar víctimas. «No discutí con ellos. Prefiero no hablar. Lo hizo la Policía. Supongo que vendrían de bailar, no sé. Pero venían a alta velocidad», comentó el dueño de la camioneta hoy chocada.