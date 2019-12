Nora Cortiñas fue homenajeada con el HCD de Morón: «Le mandé una carta a Alberto y avisé que se está equivocando»

En la tarde de ayer el Concejo Deliberante de Morón declaró de interés deliberativo y municipal el libro “El lado Norita de la vida” de Pablo Melicchio. Tanto el autor, como la protagonista de la obra, fueron protagonistas de la sesión especial realizada por los «30 mil desaparecidos».

La actividad fue acompañada por representantes del Departamento Ejecutivo, Hernán Sabbatella, Florencia De Luca, Cinthia Frías, Gustavo Yapura, Antonela Di Bruno y Cristina Rodriguez; Victoria Donda (Presidenta del INADI); integrantes de la Asociación Seré por la Memoria y la vida; concejales; familiares y vecinos.

“Estos años pasados quisieron meter el aguijón para que no nos quisieramos ni nosotros, para que no nos respetáramos, sin embargo demostramos que las diferencias no nos hicieron perder la noción de lo que es el amor, el amor en el pueblo. Y con esas diferencias caminamos y las vivimos; y la prueba es que si no hubiéramos tenido el resultado del 27 de Octubre, en las elecciones, quizás hubiéramos llegado al pozo de Chile. Muestra que la confianza entre nosotros mismos, pudiéramos sobrevivir. Creo que cada madre debería tener un libro, un legado porque cada madre dejó todo lo que tenía, todo lo que podía”, destacó Nora Cortiñas durante su intevención.

Y agregó que “Nunca hubo un político o amigo que me indujera a algún lugar donde yo no estaba dispuesta. Siempre me respetaron en mi prédica de crítica. Saben que pertenezco a un organismo de derechos humanos y los organismos nacimos independientes. Le mande una carta al presidente, ésta semana: Alberto, te acordas que dijiste que si te equivocabas, te avisaramos. Te éstas equivocando en Mendoza, en Chubut. Por suerte, después de la protesta callejera, hoy dieron atrás en ese 7722 (en referencia a la ley provincial de Mendoza)”.

Hoy declaramos de interés deliberativo y municipal el libro “El Lado Norita de la Vida” de @pablomelicchio en el Concejo Deliberante de Morón por iniciativa de @HSabbatella. Fue muy emocionante la visita de Nora Cortiñas en el Concejo y la presencia de @vikidonda. pic.twitter.com/OCyFGWeOZc — Gabriel Barquero (@barquerogaby) December 27, 2019

Por otro lado, Melicchio comentó que “Es muy puro el libro, no hay un escenario artificial. Es toda verdad y la verdad de lo que iba saliendo en el momento. Es un compendio de la vida de Norita. El libro es un pretexto para juntarnos con Norita, es un pretexto para que no queden las palabras de Norita dando vueltas por ahí, es un pretexto para pensar y pensarnos a través de ella, y saber que si no estamos del lado Norita de la vida, estamos en los años del pasado.

Además, se llevó a cabo un homenaje a la reconocida militante por los Derechos Humanos Odila Casella, quien fuera Directora del área en el Municipio de Hurlingham. Estuvo secuestrada en la ex Esma durante la última dictadura militar de nuestro país, al igual que su marido Eduardo De Pedro, que aún continúa desaparecido. Odila falleció el último 10 de diciembre, paradójicamente en el día internacional de los Derechos Humanos.