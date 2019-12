Sin acuerdo por la Ley Fiscal 2020: Juntos por el Cambio exigió topes del 50% en las subas y al final no dio quórum

Finalmente, la reforma impositiva 2020 que presentó el gobernador Axel Kicillof en la Legislatura no tendrá tratamiento hoy, debido a que no se llegó a una acuerdo con la oposición. El bloque en el Senador de Juntos por el Cambio pedía topes del 50% para los tributos provinciales, que en algunos casos eran del 75%.

La oposición centró su pedido en las alícuotas y el porcentaje del incremento del impuesto inmobiliario rural y urbano, que establece subas promedio de 50% para todos los sectores, pero que van del 15 al 75% según la valuación de la propiedad.

En su presentación, Juntos por el Cambio le reclamó al mandatario provincial que rebaje sus pretensiones y establezca como máximo un incremento en línea con la inflación; es decir, que no supere el 55%.

Vamos a defender a los bonaerenses 📉📝 Desde @juntoscambioar sabemos que el gobernador @Kicillofok necesita herramientas para gobernar, pero el proyecto enviado por el ejecutivo no podía ser aprobado tal como estaba. Abro hilo🧵👇 pic.twitter.com/2Mu7lzJP6a — Valentín Miranda (@valenmirandaok) December 27, 2019

Caída la sesión, esta tarde el gobernador con dureza a la oposición por no dar quórum para tratar la Ley Impositiva que promueve el oficialismo. Durante una conferencia de prensa brindada en La Plata, el mandatario sostuvo que el bloque de Juntos por el Cambio tuvo «una actitud penosa e irresponsable».

En ese contexto, disparó contra la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal al señalar que «nueve días duró la actitud de ayudar al nuevo Gobierno».

⚠️ [AHORA] Habla Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, luego de que no se llevará a cabo la sesión en el Senado: "Estamos ante una situación muy penosa y una actitud irresponsable por parte de la oposición" pic.twitter.com/hfGShVyYkU — A24.com (@A24COM) December 27, 2019

«El Gobierno de Macri dejó la inflación más alta desde la hiper del 91, no es producto de nuestro Gobierno», lanzó al justificar el aumento impositivo en la Provincia. «Como hemos sido elegidos tenemos que tratar de solucionar los problemas que dejaron», bramó Kicillof.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores provincial, Roberto Costa, rechazó la imputación de Bianco y aseguró que fue el gobierno provincial el que no quiso debatir cambios. «Es una discusión de sordos. Quisimos, ellos no. Dijeron que si modificaban el 75% no era su ley, quedamos estacionados ahí. Se terminó esta historia de locos», resumió el senador.

Nuestra postura es clara y lógica, un aumento de la impuestos por encima de la inflación es algo inaceptable. #ImpuestazoDeKicillof pic.twitter.com/JohDc1h3t2 — Emiliano Balbín (@EmiBalbin) December 27, 2019

En el texto de la iniciativa, que tiene más de 150 páginas, que ingresó en el Senado provincial en Nochebuena, Kicillof establecía que «resulta indispensable contar con una ley impositiva que se enmarque en los principios establecidos en la ley de emergencia y que procure recuperar autonomía fiscal y contar con los recursos necesarios para la atención de la situación actual».

El otro punto sin entendimiento en la conversación entre oficialismo y oposición era por el reparto de cargos. Es que la oposición, que hizo valer el peso que tiene en el Senado para frenar el debate -cuenta 26 escaños sobre 20 del Frente de Todos-, reclamaba cuatro designaciones en el directorio del Banco Provincia, mientras que el Frente para la Victoria ofreció dos. Además, reclamaba cargos en la Contaduría, la Tesorería y el directorio de las empresas del Estado, como Aubasa, IOMA y el Grupo Bapro.