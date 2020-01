La Seccional Morón de ATE se expande en todo el territorio

View this post on Instagram

CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE VARIAS AGRUPACIONES, ATE MORÓN SE EXPANDE EN TODO EL TERRITORIO El gremio que nuclea a los estatales en la región oeste viene de atravesar un año muy difícil. Con una constante lucha por la defensa de los puestos de trabajo sobre todo en el Hospital Posadas donde #ATEMorón hoy nuclea a más de 1.800 trabajadores y trabajadoras y más de 1.500 en el resto del territorio. Hoy, cuando la tormenta parece estar alejándose, el sindicato que conduce Darío Silva, se propone expandirse territorialmente. Y para muestra basta con ver el acompañamiento que el gremio recibió en la fiesta de fin de año que llevó a cabo el pasado sábado 28 de diciembre en el Social Club de Villa Sarmiento. Allí, varios compañeros de Merlo y de Morón pertenecientes a Agrupaciones como el Movimiento Evita, más la presencia de referentes sociales, le dieron el marco perfecto para que desde ATE Morón se empiece a pensar en un esquema de expansión territorial. Y tanto fue así que el propio Darío Silva se refirió a esta cuestión. Durante su discurso, el Secretario General de ATE Morón aseguró: “Este año lo vamos a transitar no solo rodeado por la militancia gremial, sino por la militancia en el territorio. Con los compañeros de cada agrupación social con quienes venimos hablamos, con los compañeros de los Comedores, con esos compañeros vamos a transitar este camino”. Luego, el propio Silva dijo sostuvo: “Nos espera un futuro hermoso. Tenemos todo el territorio para discutirlo. Y sobre todo, tenemos memoria. En dos años habrá elecciones legislativas y tenemos que construir en base a la memoria. No podemos volver a tener un gobierno neoliberal. Es responsabilidad nuestra que eso no vuelva a ocurrir”. Por último, el Secretario General de ATE Morón pidió “seguir en este camino que nos trazamos en 2007, rodeado de los compañeros de Merlo y en unidad con compañeros de todo el territorio. En ATE Morón no tenemos límites con la solidaridad. De Morón a Merlo, de Merlo a Monte, de Monte a Lobos y así por toda la provincia. Y siempre, de la mano del peronismo. Porque la justicia social viene y vendrá siempre de la mano de peronismo”.