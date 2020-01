Asaltaron la casa del concejal de Morón Emiliano Catena

El concejal de Juntos por el Cambio de Morón Emiliano Catena denunció este domingo que desconocidos ingresaron a su domicilio, en Haedo, y le «desvalijaron» la casa.

Lo anunció a través de su propia cuenta de Twitter, con una fuerte crítica hacia la nueva gestión municipal, ilustrado con algunas fotos de su hogar, que se observa desprolijado.

«Por suerte no estábamos en casa. Me avisó un vecino que estaba la Policía en la puerta. Estas cosas pasan cuando los funcionarios irresponsables dicen que las redes sociales quién está en su casa y quien no», apuntó. También declaró que no fue el único hecho de seguridad que sufrió en los últimos diez días.