Reforma Fiscal 2020: Un ajuste que salió a la fuerza, pero por consenso, y que no conformó a nadie

A pesar de la rápida sanción del proyecto ayer, en el Legislatura bonaerense, la reforma impulsada por el gobierno de Axel Kicillof no conformó a nadie: En el oficialismo denuncian «desfinanciamiento» de las cuentas, la oposición habla de «impuestazo».

«Hicieron una campaña con Clarín los Vidalistas sobre el impuestazo, para desfinanciar a la Provincia», resumió hoy el diputado del Fte de Todos Adrián Grana en declaraciones radiales.

«Los que se oponen a este aumento son los que votaron el 600% de revalúo inmobiliario. Los que menos tienen pagan 15% de aumento. Y los que más tienen el 75%», explicó.

Y adelantó que «Para abril vamos a tener nuevo Presupuesto. Y vamos a tratar el endeudamiento. Hay 500 millones de dólares que vencen en enero».

Según el Gobierno Nacional, en 2020 el conjunto de las provincias enfrentarán vencimientos por 4.000 millones de dólares. Unos 2.705 millones son de Buenos Aires.

El ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense convocó a los tenedores de los títulos públicos “Bono USD 750M 10,875%” con vencimiento en 2021, a compartir sus puntos de vista sobre el devenir del pasivo provincial.

Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 9, 2020

«Fue una Ley que se consensuó con los intendentes y legisladores de la oposición que propusieron algunos cambios», apuntó el massista Rubén Eslaiman, vice segundo de la Cámara Baja bonaerense.

“Le pedimos a la oposición que fuera responsable y coherente con el tratamiento y el debate, y con el correr de los días se fueron encontrando los consensos para que la Cámara de Diputados pueda aprobar esta Ley fundamental que el gobernador Axel Kicillof solicitó a este Parlamento”, expresó en declaraciones a la prensa luego del debate.

Seguimos trabajando para atenuar el impuestazo que propone el Gobernador. Gracias al debate logramos eliminar su impacto en medicamentos y reducirlo en puntos clave como impuesto inmobiliario e IIBB sobre comercios minoristas. #LeyImpositiva — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) January 8, 2020

Por su parte, la diputada de JxC María Eugenia Brizzi, declaró que «con las modificaciones que le hicimos a este Impuestazo le impedimos al gobernador Kicillof que le meta la mano en el bolsillo a los bonaerenses».

«La modificaciones amortiguan un durísimo ajuste y suba de impuestos provinciales que Kicillof quiso imponernos hace 15 días. No lo íbamos a permitir. Desde el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio de esta Legislatura estamos para trabajar para y por los bonaerenses. No para meterle la mano en el bolsillo. No se gobierna avasallando e imponiendo caprichos», sostuvo esta mañana la legisladora moronense.