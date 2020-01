El ministro de Salud encabezó un acto en el Hospital Posadas e instruyó a su interventor a «trabajar por los despidos»

El ministro de Salud, Ginés González García, encabezó un acto en el Hospital Posadas para poner oficialmente en funciones al nuevo interventor, Dr. Alberto Maceira (ex titular del INCUCAI, ex secretario de Salud de Hurlingham y ex director del Hospital Güemes de Haedo). Además anunció la reincorporación de personal despedido entre 2016 y 2019.

“El director (sic) ya tiene instrucciones para que empiece a trabajar mañana con los despedidos. Todos somos un equipo y todos debemos ser partícipes”, dijo el ministro. «Estamos todos juntos para que vuelva a ser un emblema” remató.

Del acto participaron los intendentes de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo (Lucas Ghi, Juan Zabaleta, Alberto Descalzo y Gustavo Menéndez, respectivamente), las localidades que tienen al nosocomio nacional como centro de referencia.

También estuvieron agrupaciones que lucharon contra la gestión macrista, pero que no tienen injerencia gremial real. Convivieron con ATE Morón y UPCN, dos seccionales que le pusieron el cuerpo a los cambios que se dieron en la anterior gestión. El hospital había sido refuncionalizado (funcionan los ascensores, se reabrió el acceso central y se construyeron guardias, vacunatorio y centro de reciclado), despejó algunos vicios, aunque las protestas hicieron más ruido.

Habrá que ver cuántos despedidos regresan. Mucho militaban en el kirchnerismo e ingresaron en 2015, otros en la izquierda.

“La salud está muy mal y mucho depende de lo que podemos hacer los que tenemos más responsabilidades y también de lo que pueda hacer cada uno de nosotros: por eso les pido el máximo esfuerzo”, le dijo el ministro a médicos y empleados del Posadas. García bajó acompañado por su jefe de gabinete, Lisandro Bonelli; por el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Medina; y Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos.

De la recorrida también participaron Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a quien la izquierda y el kirchnerismo llevó a cada protesta en el hospital; y el escultor Alejandro Marmo, que donó un mural de Eva Perón.

ATE MORÓN ACOMPAÑÓ CON MAS DE 200 TRABAJADORES LA VISITA DEL MINISTRO DE SALUD AL HOSPITAL POSADAS

“Vinimos a reparar no sólo el daño a las personas que están acá adentro sino también a las que están afuera, que son muchas, por eso están los intendentes de toda la región”, sostuvo Ginés.

Y añadió: “La salud siempre es importante. Además de generar trabajo y de volver a levantar a la Argentina en lo económico, necesitamos conservar la salud de la gente, no sólo como derecho humano sino como la única posibilidad que tiene mucha gente para volver a trabajar. Si pierde la salud, pierde el futuro”.