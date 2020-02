Gremios docentes reclaman el cumplimiento de la paritaria 2019, pero le bajaron el tono al anuncio de la Gobernación

Con distinto tono, los gremios docentes salieron a pedir el cumplimiento de la paritaria docente en la Provincia, aunque descartaron por ahora una confrontación con la Gobernación por la postergación del pago.

El secretario de Udocba, Miguel Ángel Díaz, pidió a la administración provincial que la haga efectiva lo «antes posible» la liquidación de la paritaria 2019. Además, sobre la discusión paritaria en la que el Gobierno pretende otorgar sumas fijas, el dirigente dijo que » es una barbaridad que no haya claúsula gatillo».

El dirigente, no obstante, descartó un paro que evite el comienzo del ciclo lectivo: » Nuestro gremio no está pensando en medidas de fuerza y que no empiecen las clases», dijo en El Destape Radio.

Sobre la postergación anunciada ayer por la Gobernación, Díaz explicó que corresponde «a un pago de diciembre que se debía hacer ahora y el gobernador lo pasó para marzo porque no llega con sus fondos».

Que quede claro:

La cláusula gatillo será abonada el 7 de febrero y el SUTEBA demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes. — Roberto Baradel (@RobiBaradel) February 5, 2020

Ayer, el gobierno bonaerense comunicó que no abonará a los trabajadores docentes la última cuota de la cláusula gatillo por inflación de 2019, correspondiente al mes de diciembre del año pasado, e informó que esa obligación recién comenzará a saldarse “a partir de marzo”.

Lo hizo a través de un comunicado difundido en las últimas horas y en el que habló de una “situación financiera sumamente compleja” que atraviesa la Provincia.

Dicha medida, tendrá un fuerte impacto sobre las sumas que se percibirán este mes los docentes de la Provincia. En algunos casos, el monto de la cláusula gatillo de diciembre que no se pagará llega a los 5.350 pesos.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires acaba de notificar a los docentes q no cumplirán con el acuerdo paritario 2019 (no pagarán la última cuota de la cláusula gatillo)

Esta decisión es de gravedad, ya q afecta el salario comprometido por los trabajadores. pic.twitter.com/4s5meX3hMI — Sergio Siciliano (@sergesiciliano) February 5, 2020

Tras conocerse esta decisión, desde la oposición no dudaron en salir con los tapones de punta contra el Ejecutivo y contra los gremios docentes.

Tal fue el caso de la diputada provincial por Juntos por el Cambio, Maricel Etchecoin, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “A partir de este momento, se verá qué calidad de dirigencia representa a los docentes. Si es a partir de defender intereses legítimos o sólo hacer proselitismo partidario”, apuntó.

“24 hs de silencio hablan por sí solas, el silencio ensordecedor hace ruido. Esperemos que los docentes, en su conjunto, puedan repensar a quienes los representan y salir de las trampas electoralistas”, subrayó la legisladora bonaerense.