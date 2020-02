En el cumpleaños de Macri, referentes del PRO recordaron la inauguración de Metrobús de Haedo

El ex presidente Mauricio Macri celebró ayer su cumpleaños 61, motivo por el cual la dirigencia del PRO le regaló saludos y buenos augurios en esta etapa donde, lejos de la Casa Rosada, se debate quién será el líder natural de la oposición.

El hashtag #FelizCumpleGato se instaló como tendencia desde la mañana y tanto seguidores como detractores utilizaron Twitter para saludarlo, brindarle muestras de cariño y apoyo; y también para criticarlo por sus cuatro años de gestión.

Pasan los años y nosotros seguimos cambiando. Juntos. ¡Feliz cumpleaños @mauriciomacri! Que tengas un día precioso junto a Juliana, Antonia y toda la familia. Te mando un beso enorme. pic.twitter.com/TVTmghCwFg — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 8, 2020

Entre los saludos por su cumpleaños, se destacaron los mensajes de la ex gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Lareta; el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el actual funcionario porteño (ex candidato en Hurgingham) Lucas Delfino. También lo recordó el PRO de Morón, de la mano del concejal Emiliano Catena, quien subió un video de la inauguración del Metrobús de Haedo, junto a Macri, Vidal, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y Ramiro Tagliaferro. El exintendente no tuittea desde el año pasado.

«Pronto volveremos a soñar con un país que pretende superarse y no subsumirse en el populismo», escribió el edil de Morón.