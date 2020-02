Primera C: Merlo igualó con Alem y se mantiene en la cima, mientras que Ituzaingó cayó 2 a 1 ante Victoriano Arenas

Deportivo Merlo igualó en cero ante Leandro N. Alem de local y se mantiene en la punta del Torneo Clausura de la Primera C, en un partido correspondiente a la 5ta fecha. En tanto, Ituzaingó cayó 2 a 1 como visitante de Victoriano Arenas.

La igualdad le permitió e Merlo seguir en la punta con 11 puntos y a dos de su escolta, justamente su rival de hoy.

En otro de los partidos de la jornada, Real Pilar perdió con Cañuelas 1-0 como local. El gol de los «tamberos» lo marcó el defensor Carlos Aguirre a los 26 minutos del complemento.

También Victoriano Arenas superó 2-1 a Ituzaingó en su estadio. Los goles del dueño de casa los ejecutaron Damián Arrubarrena (5m St.) y Damián Pérez Roa (13m St.). Descontó para el visitante Damián Ariquez (18 St.).

Final del partido: Victoriano Arenas 2 – Ituzaingó 1 (Anriquez). Fueron expulsados Smith y Benitez, se fue lesionado Córdoba y Anriquez falló un penal para el Verde en un partido donde pasó de todo. Lo del árbitro Del Barba, lamentable. #VamosLosVerdes 💚🇳🇬@VERDELEON pic.twitter.com/7q2zHR85Ug — Nahuel Llamosa (@Nahuel_Llamosa) February 15, 2020

Benítez no tuvo su mejor partido, y Luna, uno de los refuerzos, todavía no se metió en el equipo y no logra ser el conductor.

Por eso, por los tantos de Arrubarrena y Roa en tan solo 8′, CAVA se quedó con el encuentro que tuvo tiempo nada más que para el descuento de Anríquez, quien no para de meterla.

Mañana le darán continuidad a la jornada los encuentros Berazategui-Dock Sud, Central Córdoba de Rosario-General Lamadrid y San Martín de Burzaco-Sportivo Italiano, a las 17.

La fecha finalizará el lunes con los partidos que disputarán Luján-Argentino de Merlo (17) y Excursionistas-Deportivo Español (18).