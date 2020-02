Sorpresa: Castiglione dejó de ser el DT de Ituzaingó y lo reemplaza Coqui Ferraresi, uno de los campeones de 1992

Tras la derrota ante Victoriano Arenas y a punto de comenzar la fecha libre para el Club Atlético Ituzaingó, Carlos Castiglione renunció ayer a la dirección técnicas del equipo que ahora ocupa la 11° posición del Torneo Clausura de la C.

La noticia fue comunicada anoche por el CAI a través de sus redes sociales. Y confirmó al mismo tiempo que el lunes se hará cargo un ídolo del club como Néstor Coqui Ferraresi, uno de los campeones del histórico ascendo del ’92 a la B Nacional.

Casteglione había asumido en octubre para intentar remontar una campaña floja, aunque no le fue mucho mejor que a sus antecesores: dirigió 13 partidos, con 4 triunfos, 3 empates y 6 derrotas.

El Coqui Ferraresi fue Campeón de la B con el célebre #Ituzaingó 1992 y logró la máxima hazaña del Club, subiendo al Nacional B como jugador. El lunes asumirá como DT. pic.twitter.com/uqn3qulwWK — ITUZAINGO (@VERDELEON) February 22, 2020

La salida del ex Arsenal no habría sido impulsada desde la comisión directiva, que se movió rápido para ir a buscar a un viejo conocido. Ferraresi (57 años) se inició como jugador en Argentinos Juniors y luego pasó All Boys, Almirante Brown, Los Andes, Ituzaingó, Deportivo Merlo y Estudiantes de Buenos Aires.

Como entrenador dirigió en varias temporadas a Deportivo Merlo, destacándose que fue el entrenador del equipo que logró el regreso a la Primera B Metropolitana en la temporada 2005/2006. También estuvo en All Boys, Colegiales y San Telmo entre otros.