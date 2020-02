Plenario nacional del Nuevo Encuentro: Respaldo al Gobierno, visita de Máximo Kirchner y llamada de Amado Boudou

El Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella cerró ayer un «plenario nacional» con la visita del diputado Máximo Kirchner y una llamada del exvicepresidente Amado Boudou, en la sede del Sindicato de Camioneros en Capital Federal.

En la mesa se analizaron los primeros 70 días del Gobierno que encabeza Alberto Fernández, desde «la urgencia de las políticas sociales destinadas a los sectores populares y la gravedad del endeudamiento generado por el macrismo».

«El diseño del endeudamiento argentino no solo fue una cuestión de los negocios financieros de los prestamistas sino que también tuvo que ver con la bicicleta financiera, que produjo enormes ganancias para los sectores más acomodados, que, aparte, residen en esta ciudad de Buenos Aires, extremadamente rica en servicios», expresó Máximo.

Entre los integrantes de la mesa grande se sumaron los intendentes de Morón, Lucas Ghi; y de El Hoyo (Chubut) Pol Huisman; la diputada nacional Mónica Macha, los diputados provinciales Adrián Grana (Buenos Aires), Martín Balza (La Pampa) y la senadora de la provincia de Mendoza, Florencia Canali, entre otros dirigentes de todo el país.

Las autoridades de NE subrayaron y respaldaron las acciones del Gobierno «para revertir la crisis en la que quedó sumergido el país, en particular las políticas contra el hambre, a favor de mayor equidad en el sistema previsional», sin críticas.

Aún ante la utilización del decreto como método de contención salarial, celebraron «la reanudación de las negociaciones paritarias para recomponer los salarios y la discusión de la deuda externa con organismos internacionales y bonistas». «Además se evaluó la situación de cada territorio, el impacto que están teniendo las políticas públicas nacionales y las dificultades para revertir la crisis en las provincias que gobiernan expresiones antipopulares».

Participé de la Mesa Nacional de @NuevoEncuentro_ que definió un plan de trabajo para este año y compartió una charla con el pte. del bloque de Diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner. pic.twitter.com/mZ86ifr39A — Lucas Ghi (@LucasGhi) February 22, 2020

En el medio del encuentro sobresalió una llamada de Amado Boudou, a quien el propio Sabbatella visitó en más de una oportunidad, a pesar de la condena en el caso Ciccone. Acaso sea el ex vice de su jefa el único exfuncionario condenado al que todavía no le soltaron la mano. La otra es Milagro Sala, por supuesto (lo que motivó incluso un pedido de intervención judicial en Jujuy), pero en ese caso no había integrado en forma directa la gestión de Cristina Kirchner.

Un rato antes, por la mañana, M Kirchner participó en Villa Tesei de una jornada de «acción solidaria», en donde acompañó al concejal en licencia y vicedirector del PAMI Martín Rodríguez Alberti, máximo referente local de La Cámpora.