CDM: Milocco denunció irregularidades en el Estatuto que afectarían la conformación de la próxima Comisión Directiva

View this post on Instagram

Compromiso de Matías Milocco, por la vuelta del boxeo. Este miércoles por la tarde, el candidato a presidente por la Agrupación "Morón Somos Todos", Matías Milocco, se reunió con Marcelo Cerrezuela, Maximiliano "Picante" Verón y jóvenes promesas, como Lucas Rojas y Milagros "La Pety" González. Matías Milocco, se comprometió por escrito a hacer realidad el esperado regreso del boxeo a las instalaciones del club. #TodosSomosElClub #MorónSomosTodos Milocco-Finelli 2020