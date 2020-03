Liberan a De Vido por la causa de Río Turbio: Piden que vaya preso por la Tragedia de Once

El Tribunal Oral Federal 1 ordenó la liberación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio donde lo investigan por desvío de fondos públicos.

Además, el tribunal tomó la misma decisión con Roberto Baratta, quien era su número dos en Planificación y que también estaba detenido en este expediente.

Los jueces consideraron que «no existen indicios suficientes» para presumir que De Vido pueda «entorpecer» el avance del expediente por corrupción en la mina de Río Turbio.

En esa causa, De Vido había sido procesado por el juez Luis Rodríguez por haber defraudado al Estado por los fondos que debían dirigirse a la mina de carbón de Santa Cruz. El caso ya fue elevado a juicio, aunque no tiene fecha de arranque.

La decisión salió con la firma de los tres jueces del TOF 1 José Michilini, Adrián Grunnerg y Ricardo Basilico.

El ex ministro de Planificación cumplía prisión domiciliaria en su chacra de Zárate en la causa donde fue enviado a juicio oral por el desvío de fondos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRY).

La medida, celebrada por el kirchnerismo, termina con el conflicto jurídico y político que generan las prisiones preventivas. Y alienta a que la liberación continúe en línea no sólo con ex funcionarios procesados sino también condenados como Amado Boudou o Luis D Elia.

Por eso, desde referentes de JXC salieron a cuestionar el fallo que benefició a De Vido.

De Vido debería estar cumpliendo condena por la Tragedia de Once. Fue condenado a 5 años y 8 meses por la administración fraudulenta de los bienes del estado.. razón por la que murieron 52 personas.

Seguimos esperando a la cámara de casación…. — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) March 4, 2020

«Hoy nuevamente vemos como la justicia se subordina al poder político que sin miramientos la presiona para que sus aliados políticos, ideológicos y cómplices en la asociación ilícita que gobernó durante los años 2003- 2015 tenga la impunidad para caminar despreocupadamente entre los ciudadanos» repudiado desde la CC de Morón.

La zona oeste, el corredor Sarmiento, todavía tiene cuentas pendientes con el ex recaudador K. Si bien ya fue condenado por defraudar al Estado en el marco de la Tragedia de Once, el fallo no está firme y la querella apeló el sobreseimiento referido al estrago culposo.

Para los familiares de víctimas es por esa causa que debería estar preso y no por una preventiva.

«Resulta imperioso que Casación resuelva esta situación determinando la responsabilidad del ex funcionario en la muerte de 52 inocentes.

En ese momento podremos decir que De Vido es un político preso, que está tras las rejas tras un juicio indubitable» reza el comunicado difundido hoy por ese colectivo.