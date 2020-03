Agenda cultura en Morón e Ituzaingó para el #8M y el #24M

View this post on Instagram

Este sábado 7/3 habrá distintas propuestas culturales, deportivas y abiertas a la comunidad organizadas por el Municipio para conmemorar el Día internacional de las Mujeres Trabajadoras y el Día de la Visibilidad Lésbica como fechas de lucha por más derechos para todos y todas 🌈⁣ ⁣ Recitales, feria de emprendedoras locales, microtalleres feministas, intervenciones artísticas a cargo del Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas, actividades de sensibilización, Punto Género y Kermesse feminista, radio abierta y la participación de las editoriales “Chirimbote” y “Muchas Nueces”. Mirá la agenda de actividades acá 👆