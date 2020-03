Alberto Fernández adelantó que será «obligatorio» el estado de cuarentena para los pasajeros que regresen del exterior

Luego de que confirmaran 19 casos (importados) de Coronavirus, Alberto Fernández adelantó hoy que la cuarentena de 14 días a la que deben someterse los argentinos que vuelvan al país será obligatoria, por disposición del Gobierno.

«Si no se cumple, se estaría incurriendo en un delito», advirtió el Presidente. «La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No será voluntario como es hasta ahora, sino que tendrá consecuencias y, si no lo cumple, estaría incurriendo en un delito», dijo en declaraciones a FM Delta.

El presidente de la Nación y el ministro de Salud encabezaron reunión interministerial para fortalecer la respuesta ante el COVID-19. El gobierno nacional creó un fondo de $ 1.700 millones para adquirir equipamiento de laboratorios y hospitales. +info: https://t.co/ATNfSR80dr pic.twitter.com/9hLP8yhLF9 — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) March 11, 2020

La liviana prevención que activada en los principales accesos internacionales de entrada al país, como Ezeiza, ya venía generando críticas. Pero en los últimos días el tema del coronavirus tomó preponderancia en el Ministerio de Salud.

Aún así, no está claro qué medidas se toman en los aeropuertos. Trascendió que la aerolínea Flybondi activó protocolos para los viajes de negocios a otros continentes. Pero no comunicó nada respecto a los vuelos de cabotaje a Paraguay o Brasil, donde el Coronavirus ya llegó, pero además hay un enorme brote de Dengue, virus que circula en el GBA.

Ayer, en tanto, el intendente de Morón, Lucas Ghi; y el secretario de Salud Martín Latorraca, mantuvieron un encuentro equipos de salud del Municipio para revisar y optimizar la aplicación de los protocolos vigentes en el distrito, para el tratamiento de casos de dengue, coronavirus y sarampión. Hasta ahora hubo tres casos de dengue confirmados.