Morón suspende reuniones públicas: Rondas de negocios, y la maratón y los recitales previstos para el 23 y 24 de marzo

Lucas Ghi reunió al Comité de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria y dispuso la suspensión de las actividades masivas previstas para este mes⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Encabezado por el propio intendente Lucas Ghi, se reunió esta tarde el Comité municipal de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, mediante el cual se van a coordinar y monitorear políticas públicas destinadas a contener y enfrentar el brote de Covid19 (Coronavirus) en el territorio de Morón. Durante el encuentro, el jefe comunal informó sobre las características del Plan de Contingencia y el Protocolo de Procedimiento diseñados por la secretaría de Salud del Municipio para abordar la pandemia y anunció la suspensión de los eventos públicos masivos que tenía programada la comuna para el corriente mes. ⁣ ⁣ 👉 http://bit.ly/2wN4hAZ