Insólita Apertura: El intendente de José C Paz anunció que va a decretar un plan de vacunación contra el coronavirus

En una apertura de sesiones particular, el intendente de José C Paz, Mario Ishii se mostró preocupado por la situación de la Pandemia de Coronavirus, que ante concejales, funcionarios y vecinos prometió un plan de vacunación general en su distrito.

Fueron 20 minutos imperdibles en el HCD local, de un Ishii que no sólo cuestionó que las obras de Nación y Provincia estaban «paradas», sino que también aseguró que inmediatamente había que salir a vacunar «como hizo Sarmiento», en casas y escuelas.

«Se vienen tiempos difíciles. Nosotros no vamos a estar exentos al Coronavirus», advirtió.

Para el jefe comunal, histórico cacique del Cornurbano y del PJ, la situación puede tornarse crítica. Y anunció: «Voy a decretar mañana la vacunación en todos los establecimientos educativos, en todos los clubes y después casa por casa. Vamos a prevenir porque se vienen tiempos difíciles. Acuérdense lo que les estoy diciendo. No vamos a estar ajenos acá al Coronavirus. Necesitamos trabajar desde ahora».

«En un par de meses vamos a tener el invierno. Esperemos que no sea tan riguroso como para que tengamos víctimas» en su distrito, sostuvo Ishii, aplaudido por sus leales.

Julieta Werthein, una argentina de 40 años que es directora médica de Macabi Balfour, la obra social más grande de Israel, con 2,5 millones de afiliados, contaba hoy que en ese país se encuentra en estado avanzado una vacuna en la etapa de prueba.

“El martes vamos a saber mucho mejor dónde estamos parados (sobre la vacuna)”, explicó.

Está mañana inauguré la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de José C. Paz y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando todos los días para construir juntos un distrito mejor y transformar la vida de los vecinos y vecinas. — Mario Ishii (@ishiiargentina) March 12, 2020

En tanto, en la Apertura, Ishii dejó en claro mensaje: “Necesitamos de la ayuda de Nación y Provincia para salir adelante”.

“Estamos con un problema de salud porque es una pandemia. No estamos ajenos a ese problema que se va a acentuar. Depende de cómo podamos articular para contribuir a solucionarlo. Por eso convocamos poca gente, no hicimos un acto masivo».

«En José C. Paz tuvimos tres casos de personas con dengue que vinieron de Paraguay y ya fueron solucionados. Una chiquita de la calle Constitución que vino de España y vuelve el 20 a ese país y tendría síntomas de coronavirus pero no dio positivo”, dijo.

De cara a este año, Ishii estableció un panorama crítico: “El gobierno nacional y provincial están muy deteriorados. Aún no arrancaron las obras. Ya firmé convenio con AYSA, me reuní con Kiciloff varias veces y con el presidente -Alberto Fernández-, pero todo depende de cómo se lleve a cabo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un problema que escapa a las manos de José C. Paz. Lo tiene que resolver primero la Nación, después Provincia y después llegaríamos nosotros”.

Aclaró que se están “ejecutando pocas obras y a cuenta gotas porque no tenemos fondos, los saneamientos se están haciendo con fondos municipales”. Pese al sentido de un discurso atravesado por la realidad paceña, hubo lugar para anuncios cómo el del parque industrial municipal: “Vamos a dar comienzo a la construcción, calculamos que en un mes con recursos privados y con la ayuda que consigamos de Nación y Provincia”.