La odisea de viajar con el servicio limitado de trenes y subtes: menos coches, menos estaciones, vagones repletos

Este jueves empezó a regir el nuevo cronograma para trenes y subtes, con la restricciones y con paradas sólo en las estaciones cabecera o de transbordo. En el caso del ramal Sarmiento, los coches salen de Moreno a Once, pero se detienen apenas en Morón y Liniers. Esto hizo que los pasajeros se junten en esas terminales y los vagones salieron llenos.

«Recién se fue el tren de Morón pero no me pude subir porque estaba lleno de gente. Es un día normal», dijo una pasajera en el andén norte de esa terminal. El paisaje era más desolador en Ituzaingó o Castelar, donde no paraban trenes, Gendarmería impedía subir a los andenes y la gente rebotaba en las escaleras. En su lugar iban a tomarse un colectivo.

A esta hora de la mañana no se cumple la restricción para viajar parado, que rige hasta el 31 de este mes. Lo mismo ocurre en la Ciudad, donde los subtes solo deben llevar pasajeros sentados y las unidades paran en las cabeceras o conexiones.