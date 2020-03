La oposición pide que por la crisis el transporte sea gratis y que se atienda la situación de los pacientes crónicos

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron que se implementen pases libres en el transporte público para los agentes que estén abocados a actividades esenciales durante el tiempo del aislamiento obligatorio. De la misma manera, en la Legislatura provincial piden tener en cuenta a los pacientes crónicos que tienen que estar en cuarentena. Los dos organismos están sin sesionar por el mismo coronavirus.

Aún así, desde el bloque de JxC presentaron un proyecto de ley en Diputados que plantea eximir del pago de las tarifas de transporte público de jurisdicción nacional a quienes se desempeñan dentro de las actividades y servicios considerados esenciales e imprescindibles en el marco del DNU que dispuso las medidas restrictivas, entre ellos la salud, la seguridad, y la alimentación y toda su cadena productiva.

La iniciativa, que lleva la firma de un grupo de diputados de la oposición, propone que, a esa medida, de ser convertida en ley, adhieran provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires, mientras duren las restricciones por la pandemia.

«La Cámara de Diputados vería con agrado que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran a las mismas medidas por igual término», sostiene el proyecto impulsado por el diputado Alejandro Cacace (UCR-San Luis).

Hoy hay pacientes crónicos y grupos de riesgo que precisan acceder a sus medicamentos. Necesitamos una solución urgente, por eso firmé una proyecto sugiriendo a @Kicillofok que se acepten recetas online en PBA. Gracias a @sandrayametti y a Elena Pott por su gran colaboracion. pic.twitter.com/UdY9BHA6r9 — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) March 27, 2020

«Si bien es entendible el costo fiscal que puede implicar esta medida, y que algunos municipios y provincias pueden no tener los recursos para implementarla, el bien superior que se intenta proteger la justifica», indica en sus fundamentos el proyecto.

Se trata de proteger «la salud, la seguridad y la alimentación de todos los habitantes de nuestro país en un contexto de emergencia que ha virtualmente paralizado a la Argentina».

El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados nacionales Alfredo Cornejo (titular de la UCR a nivel nacional), Jimena Latorre, Luis Petri, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Mario Arce, Hugo Romero, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Miguel Nanni, Gabriela Lenna, Carla Carrizo, Gustavo Menna, Jorge Vara, Dina Rezinovsky, Lidia Ascárate, Emiliano Yacobitti y Aida Ayala, entre otros.

Por ahora el Estado salió a subsidiar de manera parcial a las clases más débiles. Mientras que en Francia, se subsidian salarios y se garantizaron servicios esenciales aunque no se paguen. Con suerte, en Argentina no podrán cortarse por 6 meses. Y no es para todos tampoco.

A modo de incentivo, se aprobaron bonos de $5000 para los agentes de Salud. Los supermercados harían lo mismo para con sus empleados.