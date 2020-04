Los intendentes salieron a ponerle la cara a la atención a los jubilados en la calle: Menos beneficiarios y mejor organizado

Después de un día patético, en el que se rompió la cuarentena, los bancos abrieron hoy con mucha ayuda de los municipios, que buscaron resguardar a los jubilados y aumentar los servicios de ayuda civil. A propósito, la cantidad de asistentes se redujo notablemente, comparada con la del viernes, mientras que la circulación en calles es de un día normal.

En el caso de Hurlingham, llevó adelante un «operativo de organización, control y prevención en las inmediaciones de los bancos con el objetivo de asegurar el distanciamiento social en las filas y asistir a los jubilados y pensionados durante la espera en cada entidad».

Desde ayer a la noche, se colocaron más de 500 sillas alrededor del Banco Piano, el más concurrido, para facilitar el orden y la espera. También se realizó vacunación antigripal y contra la neumonía.

“Estuvimos temprano con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía Bonaerense organizando todo el sistema de pago a jubilados y pensionados y ha salido muy bien, fundamentalmente porque se organizó en lo que hicimos todos los intendentes; asistencia con sillas, alcohol en gel, ordenando el ingreso, brindando café y mate cocido, y por sobre todo, que puedan realizar los trámites de manera rápida. Se resolvió muy rápido”, dijo el intendente sobre el operativo.

Y agregó: “Lo que ocurrió el día de ayer no va a volver a ocurrir. Ha sido muy contundente el Presidente, estas cosas no pueden volver a pasar. Está costando mucho sostener la cuarentena para cuidar a los vecinos y a los argentinos, en definitiva. Los que tenemos responsabilidades de gobierno no podemos relajarnos”.

En tanto, el Municipio de Morón puso a disposición baños químicos en las zonas bancarias. Ayer también hubo un dispositivo con agentes policiales y civiles, que se vio desbordado. Entre otras cosas, solicita «respetar la distancia entre personas de al menos 1,5 mts en las filas». Hoy el intendente, Lucas Ghi, salió a la calle y recorrió colas de los bancos.

Ahora, Lucas Ghi recorre el centro de Morón, donde se realiza el operativo sanitario y de seguridad para que los mayores puedan cobrar sin correr riesgos. pic.twitter.com/m1hkXSR6ml — lαɾɾվ 🎭 (@torrillate) April 4, 2020

Es que tras la jornada de ayer, donde quedó en la mira junto ANSES y bancarios, el Banco Central de la República Argentina, dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 10 a 17 horas; exclusivamente para jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril – 0 y 1

Domingo 5 de abril – 2 y 3

Lunes 6 de abril – 4 y 5

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril – 4 y 5 Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril – 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSES.