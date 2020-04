Campaña #coronavirus: El bloque de JxC de Ituzaingó imita a sus legisladores y gobernadores y dona parte de los salarios

En sintonía con sus legisladores nacionales, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Ituzaingó anunció que donará parte de sus haberes (entre el 15% y el 20% según trascendió) para donar a la campaña contra la pandemia. Incluye a los concejales Pozzuto, Valdevenito, Carrizo (PRO), Galassi y Meske (UCR) y a sus consejeros escolares.

El anuncio se comunicó por redes sociales, en el cual se advertía que eran tiempos de dejar de lado «las diferencias» con el oficialismo local, que armó una mesa de emergencia donde sentó a todos los jefes de bloque, y «trabajar en forma mancomunada para sacar al país adelante». Es la mirada oficial de esa fuerza que conduce dos provincias y el DF.

En plena pandemia, y con el Congreso parado, el bloque de senadores de Juntos por el Cambio ya adelantó en marzo que donará parte de sus sueldos a «instituciones públicas o privadas de bien común» de sus provincias para ayudar.

Sin embargo, en el Gobierno, la Provincia y el Municipio no tomaron el ejemplo. Ayer, el presidente Alberto Fernández consideró que bajar el sueldo de los funcionarios sería «un acto muy demagógico» y subrayó que sus ministros «no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda».

«Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata», sostuvo el mandatario.

Alberto Fernández, presidente de la Argentina, al aire en Radio Mitre: "La verdad que a mí me parece un acto muy demagógico. Los sueldos del estado no son sueldos importantes hoy".

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, su par de Salta, Gustavo Sáenz, de La Rioja, Ricardo Quintela, fueron los primeros en salir a anunciar que donarían su remuneración. Pero hicieron lo mismo los gobernadores de Tucumán y Salta, por caso. En total fueron ocho, incluidas las Legislaturas, que por miedo al contagio quedaron en pausa.