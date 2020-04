Zoom sobre el plantel del Gallo: Los jugadores de Morón sincronizan la preparación física por video conferencias

A través de una video conferencia, los jugadores del Deportivo Morón buscan mantenerse en forma, pensando en la reanudación del torneo de Primera Nacional, parado por la cuarentena desde mediados de abril. Gracias a la tecnología, el cuerpo técnico pueden conectarse con sus 34 jugadores al mismo tiempo y continuar con la preparación.

Los ejercicios se coordinan través de la aplicación Zoom, que se popularizó en este tiempo de aislamiento obligatorio. «Te da la posibilidad de hablar con ellos, ya que estamos alejados. De esa manera, podemos sentirnos cerca, hablar de fútbol y saber cómo la pasan. Es una buena herramienta», destaca el técnico, Sergio Lara.

Desde sus casas, los preparadores físicos, Diego Rousse y Emiliano Romero, siguen bien de cerca el trabajo de cada jugador.

«En la semana, nosotros tenemos tres días dedicados a la preparación física. Los profes deben planificar un entrenamiento en un lugar chico. Los trabajos se pueden hacer en un ambiente reducido, los muchachos tienen en cuenta el espacio de cada uno de los chicos. Los jugadores hacen con lo que tienen a la mano, algunos fueron consiguiendo los elementos de trabajo. A otros el club se los pudo dar, aunque no había para todos», explica Lara.

Los días restantes, el plantel realiza entrenamiento táctico. Los técnicos les muestran videos donde analizan errores propios y jugadas de los rivales. Buscan que el trabajo sea lo más normal posible, y continúan con lo planificado.

A pesar de la disposición, no se sabe a qué día apuntan: «Charlamos y les mostramos sobre Agropecuario, aunque no sabemos si hablar del próximo partido o no. También se dice que se haría un reducido, pero tenemos que ir por los términos de cómo quedó el campeonato. Ojalá que continuemos según lo hablado, pero obvio que antes está la salud».

Desde que asumió la dupla técnica, el equipo cosechó 13 de los 18 puntos en disputa. Esto lo colocaba en la quinta posición de la tabla, con las mismas unidades que Temperley, el último equipo de la Zona A que accedería al Reducido para pelear el ascenso a Primera.

Lara no esconde el malestar que le genera: «Una lástima que se nos cortó porque estábamos con un nivel muy alto. Teníamos un funcionamiento muy importante, el equipo estaba a la altura de lo que buscábamos», le dijo a Clarín.

(Clarín)