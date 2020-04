Kicillof visitó el hospital de emergencia de Hurlingham: “Administrar la cuarentena no es flexibilizarla, es focalizarla”

View this post on Instagram

Kicillof en Hurlingham: “Administrar la cuarentena no Kicillof en Hurlingham: “Administrar la cuarentena no es flexibilizarla, es focalizarla” El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este domingo el municipio de Hurlingham donde se está construyendo un Hospital Modular de Emergencia (HME) en el marco de la pandemia por COVID-19. Participaron de la recorrida el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el intendente local, Juan Zabaleta, y el director ejecutivo del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, Alberto Maceira.