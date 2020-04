Diego Spina: «Estamos preparados para el pico de la pandemia, pero la situación económica va a ser muy difícil»

Desde el aislamiento preventivo, por haber estado en contacto con un paciente de Covid 19, el secretario de Gobierno de Morón, Diego Spina, se refirió hoy a las medidas sanitarias que se tomaron para evitar o sobrellevar «el pico» de la pandemia, a la vez que reconoció que «va a ser muy difícil» atravesar la crisis económica.

«Esta pandemia nos agarró en medio de una crisis. En Morón la recaudación cayó $70 millones en marzo y se estima que va a caer otros $100 millones en abril. Con la deuda que nos dejaron, $1200M de déficit, en este contexto nos llegó una pandemia que no podés prever», se quejó. Por este motivo, la comuna salió a cobrar las tasas vía telefónica, mediante tarjetas. La Comuna funciona a medias por la cuarentena.

Spina cumple con el aislamiento desde que el miércoles pasado mantuvo un encuentro en ATSA con autoridades de clínicas de Morón. También estaba el secretario de Salud, Martín Latorraca, que está en cuarentena. «Ninguno de los dos tenemos síntomas, pero sí hay que guardar cuarentena. Ahora estoy en un cuarto, aislado de mi familia», contó esta mañana el secretario de Gobierno, en diálogo con Mpquatro radio.

«En esa reunión se tomaron las medidas de distanciamiento», explicó el funcionario, quien estuvo a menos de 4 metros de una persona contagiada. «Es un virus altamente contagioso y a veces uno no toma conciencia. Lo que hay que hacer es mantener el distanciamiento social, la higiene personal y si es posible el aislamiento. El contagio se puede dar hasta 48 horas antes de contraer síntomas», contó el secretario.

El funcionario consideró que «estamos muy bien preparados para el pico de la pandemia, si es que sucede».

«Estamos haciendo todos los deberes para que el famoso pico no llegue nunca y haya pocos casos. Y eso hace que el sistema no sature. Aún así nos preparamos: Tenemos un centro de diagnóstico en el Hospital, donde te derivan y te separan según los casos. En la carpa de emergencia se esperan los diagnósticos. Nos llegaron más respiradores de la Provincia», contó. Además, el municipio contrató hoteles para tener camas de aislamiento. «Más los lugares que tiene el Obispado de Morón: Hoy tenemos 400 camas que cumplan con el proceso de aislamiento. El 90% son habitaciones individuales con baño privado».

«Si no alcanza, tenemos el Gorki Grana. Gracias a Dios hoy se descartan muchos más casos de lo que se confirman», contó Spina. El gobierno de Morón por ahora no obliga al uso de barbijos, como distritos vecinos.

El secretario de gobierno, Diego Spina, y el secretario de salud, Martín Latorraca, mantuvieron una reunión con el secretario general de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina, @dandreajorge y con representantes de clínicas de la zona.

«Hay una idea de que en los grandes centros urbanos se use el barbijo, pero no todo el tiempo. Si no cuando se va al banco, se usa el transporte. Es para reforzar el distanciamiento social. Si guardáramos distancia no necesitaríamos. Si se implemente lo vamos a hacer. Vamos a esperar a lo que digan los especialistas».

¿Hasta cuándo aguanta la situación económica?

Spina: La situación va a ser muy difícil. Vamos a necesitar del ingenio. Las pymes, las empresas, los comercios y de los asalariados va a ser tremenda. Confío en que el Presidente la va a poder sacar adelante. Hay que tomar una decisión con la deuda externa que nos dejó el macrismo.

La crisis es angustiante. Lanzamos el pago de tasas de manera telefónica, para que nos ayude en este momento. Hemos extendido los plazos. No vamos a cobrar intereses, pero necesitamos la plata para comprar insumos. Recibimos un hospital devastado. Tuvimos que recomponerlo y prepararlo para una guerra.