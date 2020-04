Morón también dispuso el uso obligatorio de «tababocas» en transporte y espacios públicos: Sanciones desde el lunes 20

View this post on Instagram

El Municipio de #MORÓN dispuso que será obligatorio el uso de barbijos no quirúrgicos, “tapabocas” u otros dispositivos caseros que permitan evitar el contagio en espacios públicos como comercios, transportes, bancos o dependencias. La medida estará vigente desde las 24 de esta noche, según se establece en el decreto 427/20 del intendente, Lucas Ghi. A partir del lunes habrá sanciones