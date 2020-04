El bloque de JxC de Ituzaingó donó parte de sus sueldos y compraron camas para sumar a la red municipal de Salud

View this post on Instagram

Hoy nuestro Bloque de Concejales JxC Ituzaingó realizó una donación al @municipioituzaingo, de camas para la instalación de un centro de contención en La Torcaza. Creemos en en valor del ejemplo y del trabajo. Sigamos haciéndolo juntos. #Ituzaingo #ItuzaingóUnido #Ituzaingó @mauriciomacri @horaciorodriguezlarreta @diegosantilliok @jorgemacri @mariuvidal @patobullrich @cristianritondo @gabrielpozzuto.ok @ezequielcarrizo1984 @rossanagalassi @cristianmeske