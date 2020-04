Excarcelaciones por pandemia: El intendente de San Miguel denunció que liberaron a presos acusados de abuso y a narcos

En medio de la polémica por las excarcelaciones, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez (JxC), aseguró que son más de veinte personas las que salieron de prisión en los últimos días y volvieron a esa localidad con peligrosos prontuarios.

“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas… son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel”, publicó el intendente en sus redes sociales.

Si bien aclaró que “toda persona merece condiciones dignas en la cárcel y estar protegida de los efectos del coronavirus”, sostuvo que «los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”.

El jefe comunal (discípulo del ex ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De la Torre) explicó que la información llegó «a través de nuestros propios vecinos, porque generó un nivel de preocupación muy grande en la comunidad”, sostuvo».

Según el funcionario, hay «un caso por violencia sexual, y tres casos importantes de ventas de drogas». «Se trata de temas que nos cuesta mucho combatir en los barrios y afectan a muchas familias, y que ahora vuelven a instalarse”, agregó.

La Cámara de Casación Penal, donde actúa el juez Víctor Violini (de Justicia Legítima, ex precandidato a intendente en La Plata, liberó cientos de Hábeas Corpus esta semana. Jaime subrayó. “Me parece bien que se pretendan tomar medidas para que los presos tengan condiciones dignas y se los proteja del virus, lo que me parece mal es la solución de que vuelvan a los barrios donde cometieron los delitos con una prisión domiciliaria que prácticamente no se controla”.

Las opiniones no son unánimes en el Gobierno, pero las de funcionarios como Sergio Berni son un contrapunto apenas.

«El que está detenido no está ahí porque sacó un boleto de mala suerte, está ahí porque violó la ley. Los jueces tienen que tener sentido común para entender que están ahí por violar la ley, y el servicio penitenciario tiene que cumplir su función».

📞 Raúl Zaffaroni en #CronicaAnunciada:"Hay gente que tiene pocas neuronas y dice cualquier cosa sobre las domiciliarias. Estas recomendaciones las dio la OMS y muchísimas otras instituciones y organismos de DDHH" pic.twitter.com/oqPaiYgEHe — Juan Amorín (@juan_amorin) April 29, 2020

Por su parte, después de que dos presos se contagiaran de coronavirus en el penal de Villa Devoto y de la protesta en ese centro carcelario, el presidente Alberto Fernández respaldó ayer las excarcelaciones de detenidos por el riesgo de infecciones de esa enfermedad. Dijo que la cárcel es «un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad» y que en los penales «hay gente con factores de riesgo».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica, a buscar alternativas para los presos por cuestiones sanitarias. «Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control», dijo AF a Radio con vos.