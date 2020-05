Ituzaingó: Investigan si el bebé de 11 meses que está internado con coronavirus fue contagiado por su madre

En su último reporte, la Municipalidad de Ituzaingó informó sobre un nuevo caso de coronavirus en el distrito. Se trata de un bebé de 11 meses de edad, el cual ya se encuentra internado en el Sanatorio del Oeste, ubicado en este distrito.

El extraño caso fue difundido por la propia ex Clínica Dávila). «La verdad no tenemos información de cómo pudo haber pasado, podría inferirse que o la nena no se contagió de la mamá o la mamá que ya pasó el proceso de la enfermedad, ahora ya está curada, porque el test le dio negativo», dijo un vocero del sanatorio en declaraciones a Canal 13.

Indicó que la beba «está en muy buen estado general» y entonces «le realizaremos el test, si esa prueba da negativo le damos el alta».

Precisó que a la única persona cercana a la beba que se le realizó el test fue a la mamá y que si la familia se acerca «podrá saberse si deben hacer la cuarentena en su domicilio».

A su vez, el gobierno local comunicó que actualmente hay un total de 25 contagiados registrados en el distrito, de las cuales 5 ya fueron dadas de alta.

Por otro lado, el partido de Ituzaingó cuenta con 4 fallecidos por Covid-19, las cuales son 3 mujeres de 91, 81 y 63 años, y un hombre de 84 años. Todas personas que están dentro del grupo del riesgo.