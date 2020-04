Homenaje de ATE Morón: Una senadora bonaerense volvió a trabajar como enfermera para luchar contra la pandemia

View this post on Instagram

ANA, UNA LUCHADORA, UNA TRABAJADORA, UN EJEMPLO Si bien el 1ro. de mayo hace referencia a la lucha obrera de los trabajadores de la ciudad de Chicago en 1886, desde #ATEMorón queremos realizar una doble reivindicación. Por su condición de mujer y por su condición de trabajadora y luchadora incansable. En este 1° de mayo queremos resaltar el trabajo de la Compañera Ana del Valle. Ana es hoy Senadora Provincial por el Frente de Todos. Ana es una gran luchadora, una gran dirigente de #ATEMatanza. Fue incluso Secretaria General tras haber sido Secretaria Adjunta y varios cargos más. Ana es una de las tantas trabajadoras que no conoce de límites a la hora de la solidaridad y del trabajo. Y tanto es así que hace poquitos días se volvió a calzar su uniforme de enfermera para ir a vacunar a sus vecinos y vecinas de La Matanza. Por eso, este 1° de mayo, nuestra doble reivindicación va hacia ella en representación, por un lado, de todas las mujeres que día a día se hacen eco del trabajo, por otro, de todas las mujeres que siguen luchando por una sociedad más justa con igualdad de derechos y oportunidades y por último, de todas y todos los trabajadores que desafían los tiempos, las crisis y estos difíciles días de pandemia y siguen apostando, desde donde pueden, por la dignidad que el trabajo les da. Feliz Día, Compañera Ana, Feliz Día Trabajadoras y Trabajadores!