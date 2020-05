Empleados de una pizzería de Morón comenzaron un acampe para denunciar que no cobraron los sueldos de marzo y abril

Tras 46 días de cuarentena, los empleados de la pizzería «Cabildo» de Morón comenzaron una protesta pacífica en la puerta del establecimiento (Cabildo y Sarmiento) para denunciar que todavía no cobraron los salarios correspondientes a marzo y abril.

Son 14 los trabajadores perjudicados tanto por la pandemia como por los dueños de un comercio que ni siquiera está funcionando como «delivery». Recién ofrecieron $5000 a cada empleado a cambio de no hablar con la prensa, contaron esta mañana.

«No pudimos comunicarnos con el gerente. No hubo respuesta. Estamos así y dicen que no hay plata. Queríamos abrir para hacer reparto pero nos dijeron que no podían. Entonces empezaron sacar cosas del negocio. Nos avisaron y empezamos con el acampe», contó uno de los trabajadores. «Un compañero tuvo un preinfarto antes de la cuarentena y lo largaron sin un mango».

La pizzería tiene más de 50 años. Tendría varios socios como dueños. «Nos dijeron que pasemos los CBU para cobrar la plata del Gobierno, pero tenemos dos sueldos acá adentro esperando una respuesta. El sindicato intervino, pero no se sostiene más esto», relataron. El personal está afiliado al gremio de los Pasteleros, que también nuclea a repartidores. Y contó con el respaldo del director de Relaciones Institucionales del Municipio, Sergio Souto, que conduce la UOM local y está en la CGT Regional.

Por supuesto, si bien la responsabilidad patronal en este caso brilló por su ausencia, todo el sector está en crisis, a 47 días del comienzo de la cuarentena. «Acompañamos a los pizzeros. Pero es el mismo problema que tenemos nosotros. Es un momento terrible», comentó a Mpquatro radio Domingo Bruno, secretario gastronómico de Morón y ex concejal del PJ y el FR.