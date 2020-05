La Provincia incluyó a las peluquerías entre las nuevas excepciones y en el HCD de Morón ya proponen un protocolo

View this post on Instagram

Excepción para peluquerías, centros de estética y cuidado personal Informamos que a través de una comunicación personal recibida desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se ha adelantado que desde el lunes podrán comenzar a funcionar con los protocolos operativos acordados los salones de peluquería, centros de estética y cuidado personal. Así se lo informó esta noche al Intendente Municipal Cecilio Salazar, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Blanco quien firmó la resolución correspondiente.