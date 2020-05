En Moreno, para duplicar los casos de coronavirus, hoy se tarda 26 días: Nación prometía levantar la cuarentena con 25

View this post on Instagram

Mapa del #Coronavirus En Moreno afirman que al momento, se necesitaron 26 días para duplicar la cantidad de casos. Es lo que esperaba Nación para flexibilizar la cuarentena. En ese municipio, de los 66 casos confirmados, dos cuentan con antecedente de viaje a zona de circulación viral, 40 han tenido contacto con cinco casos identificados (ocho corresponden a residencias geriátricas), 16 a trabajadores de la salud, 6 comunitarios y sobre los dos casos restantes la Secretaría de Salud continúa investigando la fuente de contagio. Por su parte, el Municipio de Ituzaingó informó el quinto fallecido: Se trata de una mujer de 81 años que estaba dentro del grupo de máximo riesgoentre los infectados del distrito. Lcasos positivos en Ituzaingó se mantiene en 29; 6 recibieron el alta médica y quienes están haciendo aislamiento domiciliario son 12.