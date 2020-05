Coronavirus en el GBA: La Matanza lidera el ranking, pero son las clínicas y geriátricos las principales fuentes de contagio

View this post on Instagram

Mapa del #Coronavirus en el #Oeste y #GBA La provincia de Buenos Aires registra 1924 infectados y 113 muertos; el distrito bonaerense concentra el 35% de los casos positivos y el 40% de los fallecidos. Ciudad y Provincia de Buenos Aires concentran el 70% de muertes por Covid-19. La Matanza es el que más casos tiene con 147 contagios confirmados. Y sin embargo el municipio no entrega informes epidemiológicos. Hace una semana allanaron un clínica con 35 casos que no eran informados. Lo sigue de cerca el partido de General San Martín con 132 personas con Covid-19, luego Quilmes y Merlo tienen 91, Pilar aparece con 72, San Isidro y Morón con 68, Vicente López y Tigre con 63, Moreno con 57, Avellaneda con 56, Malvinas Argentinas tiene 55 infectados. Por su lado, La Plata cuenta con 54 casos, lo mismo que Almirante Brown. Escobar 51, Lomas de Zamora 48, Tres de Febrero y Lanús 46, San Miguel 45, Florencio Varela y Ezeiza con 44, San Vicente 38 y Bahía Blanca 36, entre otros. Ituzaingó (última pantalla) confirmó 29 caaos hasta el momento y tiene 4 fallecidos. Hurlingham 23 y dos.