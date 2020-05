Inti Raymi y la crisis en la industria de la música: «Se corre el riesgo de que por ahí tengamos que dedicarnos a otra cosa»

Por ahora estamos resistiendo, pero sabiendo que corremos el riesgo de que por ahí tengamos que dedicarnos a otra cosa». El que habla es Inti Raymi, el conocido productor, músico y conductor radial del Oeste, que tiene sus locales cerrados desde el 13 de marzo. En una entrevista con Darío Albano para Mpquatro radio online, describió la crisis del sector.

«No la pasé mal estando encerrado. Aproveché para terminar mi segundo libro. Pero después está todo lo laboral, no sabemos qué va a pasar. Estuvimos hablando con varias asociaciones de managers y productores, tratando de buscar soluciones para la música en directo, que va a ser una de las últimas actividades que van a arrancar junto con el turismo», contó el creador de «Mundo Mestizo», una tira histórica de FM En Tránsito que este año no regresó al aire.

Inti es integrante (cantante, guitarrista) de la banda inlakech hala ken pero ha visto pasar a miles de agrupaciones por sus locales: Es dueño de Santana Bar y socio de Auditorio Oeste, el más importante escenario de rock de la Zona Oeste.

«La industria de la música viene golpeada como muchas otras actividades por las crisis económicas. Esto de la pandemia le va a dar el golpe de gracia a muchos colegas. No sé cuanto tiempo más podremos sostener la estructura. La industria de la música en vivo involucra a más de 500 mil personas. En EEUU son 5 millones», apuntó.

Hay expectativa de reabrir de alguna manera en septiembre, pero «no hay fechas certeras». Grandes productoras buscan realizar recitales por streaming, pero son muy pocos los que hacen plata así. «Hay quienes piensan que el streaming va a ser una solución. Va a ser una nueva unidad de negocio que tal vez puedan compensar la pérdida de venta de entradas. Pero no puede reemplazar al show en vivo, a esa experiencia», contó Raymi en la entrevista vía Facebook.

«Estamos desarrollando una plataforma, que ni bien se puedan juntar las personas en un estudio lo vamos a probar. Pero no se sabe si eso funciona. Cuánta gente está dispuestas a pagar para ver eso. Ante la imposiblidad de no poder verlo en directo, se abre una unidad de negocio, pero no creo que genere lo que un show en vivo», explicó el señor «Mestizo».

-¿Encontraron alguna fuente de financiamiento por parte del Estado?

– Hemos intentado aplicar a muchos programas, pero no entramos en ninguno. En ninguno. Está por salir el tema de los sueldos. Ayer lo escuchaba a Fernández. Desde el discurso está extraordinario. Pero hay una falla enorme en hacer efectivo eso. Que las cosas lleguen. Tengo amigos que han aplicado al programa de emergencia y no habían cobrado. Estamos hablando de 10 mil pesos. Hace 50 días que estamos en cuarentena. A nosotros nos cancelaron una semana antes, así que estamos parados desde el 13 de marzo. Cómo hacés? es muy difícil no se recibe alguna ayuda.