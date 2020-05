Robaron una placa del busto que recuerda al expresidente Raúl Alfonsín en la Plaza de Morón

Esta mañana, el busto que recuerda al expresidente Raúl Ricardo Alfonsín apareció sin la placa que en homenaje le colocó el Concejo Deliberante de Morón, en diciembre del año pasado, cuando la presidencia estaba en manos de Cambiemos.

«Intolerancia en Morón. El busto de Raúl Alfonsín apareció sin su placa. Lamentamos y repudiamos profundamente esta hecho. Cuando termine la cuarentena, volveremos a colocar una copia», tuitteó hoy la jefa de bloque de concejales de JxC, Analía Zappulla, quien fue una de las autoridades a cargo de aquél acto al que asistió el ex gobernador Daniel Salvador, jefe de la UCR bonaerense. La colocación del busto fue aprobada hace dos años por el HCD.

Intolerancia en Morón. El busto de Raúl Alfonsín apareció sin su placa. Lamentamos y repudiamos profundamente esta hecho. Cuando termine la cuarentena, volveremos a colocar una copia. pic.twitter.com/SK4QqytB9w — Analía Zappulla (@AZappullaOk) May 12, 2020

«Esa placa, muy fina y de acero, no tenía un valor importante como para que haya sido robada por el precio del metal. Espero que (el intendente) @lucasghi tenga una explicación y que las cámaras de seguridad que dejamos en funcionamiento hace sólo 6 meses hayan registrado cuándo y cómo pasó esto», puso Zappulla (ex UCR, ex GEN) en Twitter.