La madre del intendente Ghi también tiene coronavirus y varios integrantes de su entorno están bajo estudio

La madre del intendente de Morón también tiene #Coronavirus El hisopado realizado hace dos días a Evita Colombo, madre del intendente de Morón Lucas Ghi, dió positivo de Covid 19. La paciente tiene 71 años de edad y se encuentra internada, luego de que su esposo, Mario Ghi, también fuera hospitalizado por estar afectado con el virus SARS CoV 2. Hace dos días se descartó la enfermedad en el propio intendente, quien se sometió al estudio de laboratorio, que dio negativo. Ghi estará en aislamiento preventivo por 10 días. Actualmente, están en estudio otras personas que mantenían vínculo cercano con los padres de Ghi, quienes estuvieron desde el inicio de la pandemia dentro de su casa en la localidad de El Palomar. Colombo padece una afección crónica, con internación domiciliaria, por lo que recibía cuidados permanentes de personal sanitario en su propio hogar.