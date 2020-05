Operativo en Tres de Febrero: Tres pacientes de covid19 se escaparon de un sanatorio, pero los capturaron en una plaza

Un operativo de seguridad ciudadana logró dar anoche con tres personas que escaparon de un sanatorio en Tres de Febrero cuando cumplían con un aislamiento desde el 3 de mayo por estar contagiados de Covid19, informó hoy la Comuna.

Se trata de un mujer y dos jóvenes que estaban internados en el Sanatorio Modelo de Caseros, que ante la salida sin autorización de estos pacientes radicó una denuncia en la Comisaría 1° de 3F. Los pacientes no llegaron muy lejos: se los encontró merodeando la Plaza de la Unidad Nacional de Caseros. «Inmediatamente, se activó un operativo cerrojo en busca estas personas y en resguardo del resto de los vecinos, pudiendo dar con ellos en un sector de la plaza. Hacia allí fueron los equipos de seguridad municipal y el SAME que, bajo un estricto protocolo sanitario, los disuade de seguir allí y logra que regresen al sanatorio donde continúan su tratamiento», informaron hoy desde el Municipio.

#TresdeFebrero De esta manera el equipos de 3F COM divisaban por las cámaras a tres personas que no estaban cumpliendo con el aislamiento social en la Plaza de la Unidad Nacional de Caseros. Hacia allí fueron los equipos de seguridad municipal y el SAME @dievalen pic.twitter.com/qjMIDMeTlK

— 2urbanos (@dosurbanos) May 17, 2020