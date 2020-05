Protesta en San Justo por falta de protocolos que habiliten actividades: Cerraron 60 comercios durante la cuarentena

El Centro de Comerciantes de San Justo elevó la voz para que desde el Municipio (y la Provincia) se permita flexibilizar la cuarentena, que rige hace 60 días. Piden protocolos y denuncian el cierre de 60 comercios.

Damián Santostefano, referente de Juntos Somos Más, agrupación que representa a más de 600 comerciantes de San Justo, aseguró que «el nivel anímico es muy malo. Han cerrado en el centro comercial 60 comercios. Habla de lo mal que estaba el sector. No somos infectólogos, y acatamos la órdenes del Gobierno, pero las ayudas no llegan en tiempo y forma. Son insuficientes. Los rubros que estuvieron con las persianas cerradas lo impulsaron a un mercado online, que es muy complicado para el que no estaba acostumbrado».

#LoVisteEnTLFNoticias Protesta de comerciantes en San Justo.

Estamos con los dueños de comercios que hoy están protestando para poder abrir en #Pandemia pic.twitter.com/p1Xhh1AfME — Telefe Noticias (@telefenoticias) May 19, 2020

«Si el Gobierno no toma cartas en el asunto, no va a haber ni comercio ni empleados. Es muy triste», sostuvo el referente de la cámara que llevó este martes una propuesta al municipio, esperando «voluntad» de reactivar la actividad al menos en la modalidad «take away».

Así, se podrá cerrar operaciones vía electrónica o telefónica y retirar la mercadería en un shopping center de cercanía. El retiro se podrá hacer desde el vehículo del comprador, sin necesidad de descender del mismo y sin contacto con el empleado que le entregará la bolsa con su pedido contra la presentación de un recibo impreso o un código QR.

Tanto la Federación Empresaria local (FEM) como representantes de comercio mantuvieron reuniones con el secretario de la CGT Unidad de La Matanza, Ernesto Ludueña, para solicitarle su apoyo en presentaciones que elevaron al Municipio. En ese marco, ahora, un grupo de comerciantes le piden al intendente, Fernando Espinoza, que sea intermediario ante el Gobierno provincial para reabrir sus puertas ante la “nueva normalidad” que impone la pandemia.