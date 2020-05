Kicillof se volvió a quejar de la herencia recibida y lo cruzaron: «No sabe cómo estaba la Provincia antes de Vidal»

Ya sea por estrategia, o ignorancia, el gobernador Axel Kicillof insistió esta noche con la teoría de que recibió tierra arrasada en la Provincia y que la deficiencia en el sistema sanitaria bonaerense tiene que ver con su antecesora, María Eugenia Vidal, y no con los años de desinversión que atravesaron las gestiones de Duhalde, Ruckauf, Solá y Scioli.

El jefe de bloque en Diputados de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo; y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, criticaron la exposición del mandatario, quien dijo que encontró «muy deteriorada» la infraestructura de salud pública.

Más adelante, señaló que «faltan 28 días para que llegue el invierno. El año pasado se desbordó la capacidad de las terapias intensivas». No buscó más ejemplos hacia atrás. «Ahora» se invierte con desesperación. Tampoco reluce. Por ahora hay cientos de camas vacías, a la espera del «pico». En algunos casos fueron abandonadas, como un club de La Matanza.

Durante la gestión de @mariuvidal hicimos foco en las guardias, que son el corazón de los hospitales públicos y donde se atienden 7 millones de personas cada año. Llevamos el SAME a 119 distritos, beneficiando a 13.700.000 vecinos.

Macri salió al cruce al contestarle desde su cuenta de Twitter: «El gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de María Eugenia Vidal. Antes del SAME, antes de todas las Guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados».

«El mundo no empieza cuando uno llega…», ironizó. «Gobernador, el virus contagia tanto en un Hipermercado como en un comercio de barrio. Deje a los comercios barriales subsistir vendiendo los mismos rubros que vende un Hiper», dijo.

La mujer que revolucionó el sistema de atención primaria, equipó las guardias e hizo funcionar debidamente al SAME 🚑 hoy es criticada por @Kicillofok, un tipo que no distingue entre mandarinas y naranjas. No tiene remate.

