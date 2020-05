Fuera del recinto y con la Rendición de Cuentas como tema central, vuelven a sesionar los HCD de Morón e Ituzaingó

Los concejos deliberantes de Morón e Ituzaingó volverán a sesionar esta semana, a más de dos meses de decretada la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Entre otros motivos, porque se vence el plazo para tratar la Rendición de Cuentas de 2019. Lo harán fuera del salón de sesiones, algo que no es nada extraño para ocasiones especiales.

El primero de los dos distritos en reanudar será Ituzaingó. Durante el mes hubo análisis de las operaciones contables del Ejecutivo por parte de algunos concejales de la oposición, de manera presencial y remota. Finalmente la sesión se realizará en el Club Atlético Ituzaingó, donde ya se han hecho aperturas de sesiones. Aunque algunos pretendían habilitar las sesiones online, como en el Congreso, no existe impedimento para trasladar el recinto en lugares abiertos, donde no hay peligro de contagio. Claro que Moreno lo llevó a un teatro y eso no impidió que hoy estén todos los concejales en cuarentena. Se sospecha que hubo concejales en contacto con el dirigente del gremio camionero (Eduardo Aparicio) que contrajo coronavirus y, sin saberlo, asistió a varias reuniones en Provincia y Capital.

Hoy lxs presidentes de bloque del HCD de Ituzaingó realizamos nuestra reunión de trabajo virtual. Continuamos uniendo nuestras acciones, para poder llevar adelante las tareas que permitan solucionar las problemáticas y necesidades que presentan nuestros vecinxs. pic.twitter.com/TBUS3ZWX2T — Carlos Acuña (@carlosacuna81) May 7, 2020

El presidente del Concejo, Pablo Piana, también analizaba transmitir las sesiones por Facebook o Instagram, como han hecho otros Concejos. «Hay que ver la logística del lugar y demás, la idea es que sí», declaró. Tampoco existió nunca impedimento para que las sesiones se transmitan online. Es una herramienta casi obligatoria en estos tiempos, pero que el oficialismo no utiliza. En cambio, sí suben a redes sociales propaganda del gobierno y de sus funcionarios.

Por otra parte, el HCD de Morón confirmó hoy que se realizarán dos sesiones, jueves y viernes, fuera del recinto natural. La primera será este jueves a las 12hs en la Plaza San Martín. Entre los temas a tratar, se encuentran varios pedidos de informe y convenios de colaboración con diferentes hoteles, para hospedar a ciudadanos que no requieran una atención médica pero sí permanecer aislados del resto; también donaciones y asistencia financiera de emergencia.

El viernes a las 13, en el Teatro Municipal, los concejales llevarán adelante una Sesión Especial, con el fin de tratar la Rendición de Cuentas del año 2019, que fue enviada por el Departamento Ejecutivo para su estudio y posterior evaluación.