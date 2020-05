El HCD de Ituzaingó volvió a sesionar en el CAI: El oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas y se adhirió a la Ley Micaela

View this post on Instagram

Hoy el Bloque Juntos x el Cambio de Ituzaingó adhirió a la Ley Micaela, para que se capacite en violencia de Género a todas aquellas personas que se desempeñan en la función pública. La necesidad de su implementación es escencial para influenciar positivamente a la sociedad en la lucha contra la violencia en general #BastadeViolencia #Ituzaingó #Ituzaingo