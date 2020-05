Sin oposición y con varias denuncias contra Tagliaferro, el HCD de Morón rechazó la Rendición de Cuentas de 2019

El Concejo Deliberante de Morón rechazó esta tarde, en una sesión especial convocada en el Teatro Municipal por las condiciones de la pandemia de Covid19, la Rendición de Cuentas correspondiente al período 2019, último año de la gestión del macrista Ramiro Tagliaferro. El bloque de Cambiemos no asistió al recinto, bajo el argumento de que la Presidencia no le había permitido sesionar a la jefa del bloque, quien pidió hacerlo de manera «remota» por estar embarazada.

Finalmente hubo sólo 14 concejales. Sandra Yametti, del GEN, se ausentó pero por un malestar, según confirmó por las redes sociales. Y Alejandra Liquitay pidió abstenerse, pese a su separación de la bancada que conduce el ex jefe comunal.

Hecha esa salvedad, las ordenanzas del Ejercicio, como de la transferencia de partidas, fueron rechazadas en forma unámime.

También estuvieron presentes autoridades del Departamento Ejecutivo: Diego Spina, secretario de Gobierno; Cecilia Gatta Castel, secretaria de Economía y Finanza, y María José Peteira, secretaria de Educación, Cultura y Deporte.

“Es una sesión para la que trabajamos mucho. En los años que llevo en este Concejo es la primera vez que un bloque se escapa para no debatir su propia gestión -disparó el massista Marcelo González -. Entiendo la ausencia de los concejales, no debe ser fácil dar la cara por una gestión de gobierno que administró el distrito de forma tan desastrosa».

“El Municipio de Morón, no fue la excepción al Gobierno Nacional y Provincial, no solo porque no protegió a las y los moronenses, sino que dejó un Municipio en ruinas”, sostuvo la presidenta del bloque Frente de Todos, Paula Majdanski.

Hoy se realizó una nueva sesión en @hcd_moron de manera presencial, respetando el protocolo sanitario correspondiente. Fue desaprobada la Rendición de Cuentas período 2019, del gobierno de #Cambiemos. pic.twitter.com/xDz8WdELjM — Gabriel Barquero (@barquerogaby) May 29, 2020

Pase de facturas

En referencia a la deuda del Municipio, dijo que “Tagliaferro percibió durante el ejercicio 2019, recursos totales por $5.005.817.769,80 y devengó gastos totales por $6.010.516.182,85 registrando un resultado deficitario de $-1.004.698.413,05”.

Quimei Laviuzza dio otros detalles: “Ante un Municipio con un hospital desmantelado, sin gasas, sin poder cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, el gobierno realizó gastos totalmente innecesarios, como por ejemplo la contratación de los servicios de una astróloga por $84.000”.

Entre las deudas más cuantiosas que dejó la gestión de Cambiemos está la de la empresa de recolección de residuos Urbaser, «a la que se le deben 15 quincenas (más de 6 meses) de servicio, por un total superior a los 600 millones de pesos». Tagliaferro llegó incluso a contraer deuda pública con el CEAMSE por más de $70 millones, informó el oficialismo.

Entre otras «irregularidades», el bloque oficialista expuso varios ejemplos sorprendentes: «En 2019 se compraron por casi 11 millones y medios de pesos alimentos secos y frescos, leches para el Hospital de Morón, golosinas, víveres para el Concejo Deliberante y alimentos para mascotas a una empresa cuyo titular es Franco Favini Ragone. Se trata de un amigo de funcionarios de Tagliaferro, cantante del grupo Destino San Javier y heredero del histórico Trío San Javier».

La empresa, según explicaron los ediles, «no tiene depósito ni empleados y está domiciliada en un departamento en la zona de Tribunales en Ciudad de Buenos Aires».

Todos los Bloques unipersonales del @hcd_moron estamos trabajando en conjunto para nuestros vecinos. La concejal @sandrayametti nos comunicó a todas las autoridades su imposibilidad de asistir hoy. Gracias por tu delicadeza y responsabilidad. Y a cuidarse. Siempre. https://t.co/YhBfoq43K7 — Cristian D. Herrera (@crisdherrera) May 30, 2020

Sin debate

Por otro lado, el concejal del unibloque Cambiemos Morón, Cristian Herrera (electo en octubre, tras pasar por dos etapas como funcionario de Tagliaferro), se diferenció de sus ex compañeros: “El Concejo nunca estuvo cerrado, ni mucho menos, por una decisión personal del presidente del Cuerpo». «En un marco de acuerdos con los presidentes de bloques políticos, es que decidimos tener dos sesiones presenciales, que eran la de ayer y la de hoy; y después de estas, estudiar un mecanismo para reformar el reglamento interno y permitir las sesiones semi presenciales», se explayó.

Finalizada la sesión, el presidente del HCD, Jorge Laviuzza expresó: “Llevamos adelante una sesión muy extensa, con un gran nivel de análisis. Se notaron las ganas de debatir pero lamentablemente faltó el bloque de Juntos por el Cambio”.