Pioneros en el Lejano Oeste: El Concejo Deliberante de Hurlingham realizó su primera sesión en forma remota

El Concejo Deliberante de Hurlingham sesionó hoy por primera vez en forma remota, rompiendo el molde en esta región. Si bien ya hubo experiencias en los distritos Zárate, La Plata y Quilmes, sí fue novedoso dentro de esta Zona Oeste.

La semana pasada volvieron a funcionar, en espacios abiertos, los HCD de Ituzaingó y Morón. En este último caso con un escándalo, por el pedido de una concejal de Juntos por el Cambio que, embazada, pidió participar de manera virtual.

La gran pregunta es por qué en Hurlingham consideraron que había medios legales para poder sesionar desde el recinto, pero estando los concejales conectados por video-conferencias, mientras que en distritos vecinos dirigentes de la misma fuerza política entienden los contrario. La convocatoria se concretó el viernes 29 y, aunque no hubo temas de trascendencia esta mañana (era la prueba de fuego) podría utilizarse para, por ejemplo, la Rendición de Cuentas.

Hoy fue un día importante: realizamos la primer sesión virtual de la historia del Concejo Deliberante. Agradezco al personal del Concejo que dio todo para que la sesión fuera un éxito. Y a lxs concejalxs que se adaptaron perfectamente a las nuevas condiciones de debate. pic.twitter.com/4mTiKRj9EV — Damián Selci (@DamianSelci) June 2, 2020

«Ante las condiciones que impone la pandemia del coronavirus, las recomendaciones sanitarias y buscando la mejor manera de sesionar en las condiciones que fueran seguras para cada concejal decidimos hacer una sesión remota», había explicado el presidente del cuerpo, el camporista Damián Selci, el viernes pasado, al firmar el decreto de la convoctaria.

No hubo necesidad ni siquiera de modificar el reglamento interno. Simplemente consensuaron un «protocolo», en una reunión presencial de comisiones. El método, excepcional, se respalda en que «no hay ninguna legislación previa que habilite o niegue este tipo de funcionamiento entonces buscamos reaseguros de la legitimidad de este tipo de sesión”, indicó Selci. Y recordó el fallo de la Corte Suprema que le aclaró a la presidenta del Senado Cristina Kirchner que el poder judicial no se debe entrometer en asuntos legislativos, ante el pedido de avalar una sesión remota.

«La novedad de hoy fueron las formas. Hubo alguno que no escuchaba bien, o no sabía silenciar el micrófono, pero todo normal», explicó un concejal de JxC. No hubo grandes temas. Selci vendió uno lo que lo toca de cerca en lo político. Por «unanimidad, sancionamos una resolución que manifiesta nuestro beneplácito a la decisión de Martín Rodríguez (quien le heredó el cargo) de rescindir el contrato de PAMI con la Clínica Sagrado Corazón», comunicó por Twitter.

👩‍💻👨🏻‍💻🤚🏻 Primera sesión virtual del HCD #Hurlingham pic.twitter.com/TECrlIqeKF — Juntos x el Cambio Hurlingham (@jxcambio_Hur) June 2, 2020