El jefe de Gabinete aseguró que la pandemia sería «una catástrofe» con Macri y desde el PRO le hicieron una lista

Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia con Mauricio Macri gobernando: una catástrofe», se desbocó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a menos de 48 horas del último anuncio tripartido sobre la cuarentena junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, desde el Pro y JxC no tardaron en salir a cruzar sus dichos.

«Más allá de que la frase es una provocación, que no contribuye al diálogo político que el propio gobierno dice impulsar, queremos responderla con una lista de cosas que sí creemos que habrían ocurrido (o no habrían ocurrido) en un segundo mandato de Mauricio Macri», comienza diciendo el texto que firman Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, y Cristian Ritondo 1° vocal del partido y presidente del bloque de diputados del PRO.

Como todo, en el fondo hay una dinámica política que la pandemia por momentos esconde, pero que no se detiene en Argentina. «Hay intencionalidad en algunos sectores marginales que quieren ganar notoriedad firmando un documento o haciendo una entrevista televisiva», indicó hoy Cafiero en radio Mitre y confrontó con el reciente texto que tildó de «infectadura» a su gestión. «Hay una intencionalidad política para dañar al Gobierno. Es irresponsable» , añadió.

Cafiero dijo que acompañan «todos los sectores políticos con responsabilidad institucional» y que «las medidas no son caprichos del gobierno». «Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia con Macri gobernando», lanzaría sin filtro.

Ahora Clarin tiene orden de pegarle a @SantiCafiero son tan básicos… Santiago Cafiero reavivó las tensiones con la oposición, donde lo acusaron de querer "dividir a los argentinos" – https://t.co/yhbVmZKujG — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 6, 2020

El funcionario destacó que el Gobierno «fortaleció el sistema de salud en un tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó Macri» y sostuvo que las medidas adoptadas «hicieron que no tuviéramos más muertos» por coronavirus.

«Hoy estamos muy bien, con poca ocupación de camas y unidades de terapia intensiva», remarcó el funcionario y afirmó que la «reapertura progresiva» de la cuarentena que se va a ir dando desde el lunes en todo el país «va a ir funcionando».

Qué hubiera pasado si ganaba Macri en octubre? No se puede saber. Qué haría el peronismo desde la oposición. Se puede imaginar, pero es tan contrafáctico como la primera pregunta, más allá de la experiencia política histórica y reciente.

Las declaraciones de Santiago Cafiero son una provocación y no están a la altura del momento que atravesamos.

En este video explico qué seguramente @juntoscambioar no hubiera hecho desde el Gobierno nacional aprovechándose de la pandemia: 👇 pic.twitter.com/Y3dPrbTGcS — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 6, 2020

Desde el Pro armaron una lista de cosas: «Habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal. Por ejemplo, en los protocolos de los comerciantes para volver a abrir sus negocios y para que la gente se pueda mover con más libertad y responsabilidad. Habría advertido los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos, y habría encontrado maneras de encontrar un equilibrio más temprano. No habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones, eludir el control del Congreso y buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados. No habría usado la pandemia como pretexto para darle superpoderes a su Jefe de Gabinete. No habría tenido problemas para seguir comprando alimentos en licitaciones transparentes a precios razonables. Se habría ahorrado conflictos con otros países porque no se habría comparado con ellos, usando datos falsos, para militar un triunfalismo prematuro e innecesario. Finalmente, habrían tenido una oposición mucho menos constructiva que la actual, que apoyó las medidas duras cuando fueron necesarias. No es improbable que el kirchnerismo en la oposición hubiera boicoteado los esfuerzos del Gobierno nacional y los provinciales para contener la pandemia y diseñar un plan de salida», dice la carta.